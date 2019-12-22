В Тынде при пожаре женщина получила ожоги кистей
Около 8 утра 22 декабря в Тынде на улице Московской загорелся четырёхквартирный жилой дом. Оперативно к месту пожара прибыли 15 сотрудников тындинского пожарно-спасательного гарнизона и 3 единицы техники. В течение восьми минут открытое горение было ликвидировано.
Огонь повредил одну квартиру изнутри по всей площади. При пожаре пострадала женщина 1965 года рождения. С ожогами кистей она доставлена в Тындинскую больницу.
Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.
Просмотров всего: 99