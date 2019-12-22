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сегодня, 16:07 0

В Тынде при пожаре женщина получила ожоги кистей

В Тынде при пожаре женщина получила ожоги кистей
Фото: pixabay.com

Около 8 утра 22 декабря в Тынде на улице Московской загорелся четырёхквартирный жилой дом. Оперативно к месту пожара прибыли 15 сотрудников тындинского пожарно-спасательного гарнизона и 3 единицы техники. В течение восьми минут открытое горение было ликвидировано.

Огонь повредил одну квартиру изнутри по всей площади. При пожаре пострадала женщина 1965 года рождения. С ожогами кистей она доставлена в Тындинскую больницу.

Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

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#пожары #происшествия #Тында

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