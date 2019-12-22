В Благовещенске авто протаранило стену деревянного частного дома (фото)

В Благовещенске автомобиль протаранил стену одного из частных домов на улице Заводской. Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 декабря. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Непрошеный гость. Сегодня ночью по адресу: Заводская, 18, авто влетело в дом, пробив почти всю стену. О пострадавших не сообщается», – говорится в публикации dpskontrol_28rus.

Происшествие активно комментируют пользователи. «Бедные люди, такой подарок под Новый год», – посочувствовал хозяевам дома один из горожан. «Парковщик от бога», – возмутился другой.

«Жить в Благовещенске – это быть гостеприимным и пускать в дом даже авто. Блага даже вежливей Белогорска будет», – отметил еще один. «Коляда! Коляда! Открывайте ворота!», – написал другой комментатор.

Фото: dpskontrol_28rus.