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22декабря
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сегодня, 15:21 1

В Благовещенске авто протаранило стену деревянного частного дома (фото)

В Благовещенске авто протаранило стену деревянного частного дома (фото)

В Благовещенске автомобиль протаранил стену одного из частных домов на улице Заводской. Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 декабря. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Непрошеный гость. Сегодня ночью по адресу: Заводская, 18, авто влетело в дом, пробив почти всю стену. О пострадавших не сообщается», – говорится в публикации dpskontrol_28rus.

Происшествие активно комментируют пользователи. «Бедные люди, такой подарок под Новый год», – посочувствовал хозяевам дома один из горожан. «Парковщик от бога», – возмутился другой.

«Жить в Благовещенске – это быть гостеприимным и пускать в дом даже авто. Блага даже вежливей Белогорска будет», – отметил еще один. «Коляда! Коляда! Открывайте ворота!», – написал другой комментатор.

Фото: dpskontrol_28rus.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • 25 минут назад

    Акция "трезвый водитель" на лицо.........

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