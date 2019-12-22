В Благовещенске наградили авторов лучших народных фигур для снежного городка

В Благовещенске наградили авторов лучших эскизов ледовых фигур для снежного городка областного центра. Главную площадь города в этом году украсили 8 скульптур-победителей традиционного конкурса эскизов.

Всего на конкурс поступило более 90 работ. В этом году география участников расширилась, в конкурсе приняли участие не только благовещенцы, но также юные художники из Тынды и Завитинска. Активно проявили себя воспитанники благовещенской художественной школы.

Награждение прошло в администрации Благовещенска. Победителям выручили памятные дипломы и сладкие подарки.

Победителями конкурса стали Елена Панкова с эскизом ледовой фигуры «Метелица», Ксения Ткаченко с эскизом «Кот Леопольд», Диана Кацель с эскизом «Голубь на земном шаре», Эля Мохначева с эскизом «Синички», Алина Красильникова с эскизом «Снеговик и мышонок», Вероника Сенотрусова с эскизом «Воробей со скрипкой», Маргарита Бондарева с эскизом «Котенок по имени Гав», Дарья Лёвкина с эскизом «Мыши на сыре».

Фигуры, сделанные по эскизам горожан, уже украсили главную городскую площадь, сообщает пресс-служба мэрии.