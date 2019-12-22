Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:44 0

Аномально холодная погода: прогноз погоды в Приамурье на 23 декабря

Аномально холодная погода: прогноз погоды в Приамурье на 23 декабря
Фото: pixabay.com

23 декабря в Амурской области преимущественно малооблачно, без существенных осадков. Ночью и в утренние часы местами ожидается морозный туман.

В регионе будет дуть западный, северо-западный ветер со скоростью 4…9 метров в секунду, временами – штиль. В Сковородинском и Благовещенском районах ожидается аномально холодная погода.

Ночью по северу региона прогнозируется температура 40…45 градусов со знаком минус, по югу – минус 35…40в. Днем столбики термометров опустятся до отметок минус 18…23 градуса, местами – до минус 28…33.

В Благовещенске будет ясно, без осадков. Ожидается западный ветер со скоростью 1…6 метров в секунду. Ночью температура – минус 30…32 градуса, днем – минус 17…19, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 323

#погода

распечатать


Общество

Ясно, в основном без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 22 декабря

Общество

Ночью до 44 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 22 декабря
Общество

Малооблачно: прогноз погоды в Амурской области на 21 декабря
Общество 11

МЧС: в Приамурье ожидается усиление морозов до минус 45
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь