Аномально холодная погода: прогноз погоды в Приамурье на 23 декабря

23 декабря в Амурской области преимущественно малооблачно, без существенных осадков. Ночью и в утренние часы местами ожидается морозный туман.

В регионе будет дуть западный, северо-западный ветер со скоростью 4…9 метров в секунду, временами – штиль. В Сковородинском и Благовещенском районах ожидается аномально холодная погода.

Ночью по северу региона прогнозируется температура 40…45 градусов со знаком минус, по югу – минус 35…40в. Днем столбики термометров опустятся до отметок минус 18…23 градуса, местами – до минус 28…33.

В Благовещенске будет ясно, без осадков. Ожидается западный ветер со скоростью 1…6 метров в секунду. Ночью температура – минус 30…32 градуса, днем – минус 17…19, сообщает Амурский гидрометцентр.