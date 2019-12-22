Амурчанка обманом вручила пенсионерке сувенирную банкноту

В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении предприимчивой женщины, которая дала пожилой сельчанке сувенирную банкноту под видом 5-тысячной купюры. Предполагаемой мошеннице теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

О происшествии в полицию заявила пожилая жительница Селемджинского района. Выяснилось, что фальшивую купюру ей выдала представительница одной из организаций, то есть просто подменила настоящие деньги на сувенирные.

Потерпевшая через неделю обнаружила обман и обратилась к правоохранителям. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность женщины, которая может быть причастна к этому преступлению.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершение подобного преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сотрудники полиции просят амурчан быть внимательными при обращении с денежными средствами, сообщают в амурском УМВД.