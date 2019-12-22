Нельзя кушать: благовещенцев пугают мандаринами с таблетками

Фото: скриншот видео

В Приамурье набирает популярность новое видео, которое жители пересылают друг другу через мессенджеры. На кадрах мужчина чистит мандарины и якобы находит внутри таблетки. Многие сразу подвергли подлинность этого видео сомнению, но есть и те, кто верит происходящему.

На видео мужчина с восточным акцентом рассказывает, обращаясь к некой Альбине, что сразу в нескольких мандаринах подряд он обнаружил таблетки.

«Альбин, реально, оказывается, эти нельзя кушать», – произносит он, показывая одну из долек фрукта, внутри которой виднеется что-то похожее на таблетку.

Затем он берет еще один мандарин – полностью в кожуре, и, очистив его, снова находит внутри таблетку.

«Вот тебе и на. Не кушай, поняла, Ксюша?», – говорит он, теперь обращаясь к некой Ксюше.

«Вот так вот. Вот они новогодние. Приятного аппетита», – заключает автор ролика.

Причем, в обоих случаях, дольки, в которых, якобы, были обнаружены таблетки, выглядят влажными – заметно, что они дали сок.

Такое же видео размещена и на YouTube с геометкой Благовещенск. Размещено оно было 21 декабря. В городскую полицию никаких заявлений о подобных происшествиях не поступало.

При этом наблюдательные благовещенцы, посмотрев это видео, разглядели на столе продукцию с надписью Бишкек. И предположили, что долго в мякоти таблетка пробыть не могла – растворилась бы.

А на том же YouTube уже появилось видео, объясняющее, как таблетки могли попасть в целые с виду мандарины.