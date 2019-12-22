В Благовещенске продавец пытается предупредить коллег о мошеннице

Фото: скриншот видео

Благовещенка, которая работает в фудкорте ТРЦ «Перекресток», считает, что ее пыталась обмануть одна из покупательниц. Женщина заказала пиццу и собиралась расплатиться за нее пятитысячной купюрой. Однако деньги не отдала, но попыталась забрать сдачу.

По словам продавца Александры, это произошло в субботу, 20 декабря. Все произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. Женщина выбрала пиццу, достала из сумки 5 тысяч, затем предложила поискать мелкие монеты, чтобы продавцу было удобнее дать сдачу.

«Держит 5 тысяч и говорит: 40 рублей посмотреть? Я говорю: Да, можно. Она говорит: "Ну вы отсчитывайте сдачу, 40 рублей будет". Я отсчитываю на калькуляторе, она еще держит купюру. Я открываю кассу, а она, оп, и убирает деньги целенаправленно в кармашек. Я этого не вижу. Тут она сразу вопрос задает по поводу пиццы, чтобы меня отвлечь, и отдает мне 40 рублей, вместо 5 тысяч 40 рублей. Я ей отсчитываю сдачу, ни о чем не догадываясь, – 4 700 рублей. Причем пиццу самую дешевую выбрала, чтобы сдачи побольше получить. Но тут я, слава богу, опомнилась, что 5 тысяч нет. Тут она начинает смотреть в сумку, якобы у нее их тоже нет», – так комментирует происходящее в в тот момент Александра.

На видео действительно заметно, как покупательница убирает купюру.

В итоге, по словам девушки, женщина попросила назад свои 40 рублей и ушла. Деньги за уже пробитую пиццу пришлось платить самой девушке. Она уверена, что едва не попалась на уловку мошенницы. Обращаться в полицию благовещенка не стала, но решила предупредить своих коллег, чтобы были осторожнее.

«Я на 100 процентов уверена, что это было сделано специально. Просто она могла сказать: ой, я деньги убрала, извините. Потом этот вопрос про пиццу глупый задала. А когда я сказала, что пиццу пробила, она ответила: "Да мне деньги надо найти, у меня тоже нет этих денег". Но на камере-то видно, что она эти деньги убрала и что это был ход. Хочу предупредить людей, потому что женщина выглядит абсолютно нормально, комар носа не подточит. Это был выходной день, много народа. Хорошо, что я решила эту купюру проверить на подлинность – рядом стоит аппарат для этого. Так я бы даже не опомнилась», – сетует горожанка.