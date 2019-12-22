План-перехват: как благовещенцы украшали свой двор ради победы в конкурсе (фото)

У благовещенцев осталось совсем немного времени, чтобы принять участие в городском конкурсе на самый красивый двор. Жильцы одного из домов для победы поселили возле своих подъездов семьи снеговиков. И сделали своими силами горку, с которой связана почти детективная история.

«Началось все с того, что у нас не очень красивый двор, и мы всеми правдами и неправдами пытались его благоустроить. И сами, и к депутатам обращались. И тут администрация объявила этот чудесный конкурс, и мы решили поучаствовать. У одного из жильцов сразу возникла идея сделать деревню снеговиков», – рассказала Инна жительница дома 24/2 на улице Больничной.

По словам женщины, многие жильцы встретили эту идею с большим воодушевлением. И приложили максимум усилий, чтобы их двор преобразился. За основу для создания семей снеговиков взяли деревянные чурки.

«У нас есть общая группа дома, скинули туда идею, и все так дружно подключились. Было неожиданно – такое сплочение. Сразу кто-то нашел спилы, стали чуть ли не по всему городу эти чурки искать, искать людей, которые пилят деревья, перекидываться идеями. У нас 6 подъездов в доме, и возле каждого теперь по семье снеговиков», – радостно поделилась Инна.

Идеи по новогоднему благоустройству двора рождались у жильцов одна за другой. Решено было своими силами сделать ледяную горку.

«Вы знаете, все шло нам в руку. Думали: откуда нам привезти снег. Один жилец говорит, что есть грузовик, но приедет только в субботу. Проходит несколько часов, и один из жильцов пишет: "Еду, а передо мной едет грузовик со снегом. Что делать?" Все пишу: "План-перехват!" В результате, мужчина, который вез снег, говорит, что еще две машины повезет снега. Мы говорим: все к нам. Такой был ажиотаж, просто восторг. Думали хотя бы маленькую горку сделать, а получилась такая большая, что даже пришлось делать заворот», – рассказала горожанка.

За обустройство двора, по словам женщины, жители тоже взялись дружно. Возле дома поставили и нарядили елочку и зажгли на ней гирлянды.

Теперь жильцы очень рассчитывают на победу в конкурсе, главным призом в котором станет помощь в благоустройстве территории возле дома до 30 сентября 2020 года.

Для участия в конкурсе «Новогоднее волшебство, или Мечты сбываются» необходимо не только празднично, красиво и креативно оформить свой двор, но и записать видео, продолжительностью до 1 минуты, с презентацией оформления своего двора. Видео, а также фотографии двора нужно прислать на электронный адрес: press@admblag.ru до 23 декабря 2019 года. В сопроводительном тексте к видео следует рассказать о том, что является мечтой жителей двора.

10 лучших видеороликов будут выложены в официальном аккаунте администрации Благовещенска в Инстаграме. В течение трех дней пользователи сети смогут поставить отметку «нравится» за один из них.

Итоги открытого голосования будут подведены 26 декабря 2019 года.