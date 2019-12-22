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22декабря
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В Благовещенске на выборы депутата Заксобрания ждут более 30 тысяч избирателей

В Благовещенске на выборы депутата Заксобрания ждут более 30 тысяч избирателей
Фото: Амур.инфо

В областном центре Приамурья на дополнительных выборах депутата закобрания области по одномандатному избирательному округу № 9 «Благовещенск – Пограничный» с 8 часов утра приступили к работе все 18 избирательных участков. В списки избирателей включено около 33 тысяч избирателей.

Как сообщало Амур.инфо, на вакантное место претендуют 4 кандидата. Они борются за поддержку избирателей, зарегистрированных в округе № 9 «Благовещенск-Пограничный» – это более 30 тысяч человек.

Все избирательные участки города накануне, 21 декабря, проинспектировали члены амуризбиркома. Проверили оснащенность необходимым технологическим оборудованием, сейфами для хранения документов, информационными материалами, телефонной связью и даже канцелярией. Тестирование комплексов обработки избирательных бюллетеней прошло без сбоев. Все 18 комиссий в субботу были готовы к дню голосования, сообщает пресс-служба избиркома.

Бюллетени находились под охраной сотрудников органов внутренних дел, помещения для голосования оборудованы металлодетекторами.

В воскресенье, помимо полицейских, следить за порядком на участках будут с помощью ситуационного центра. Сигналы от сотрудников избирательных комиссий, наблюдателей и избирателей примут по телефону 999-112. Также работает «горячая линия». 22 декабря по любым вопросам, возникающим в ходе голосования, с 8:00 до 20:00 можно позвонить по номеру 37-07-33.

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#выборы #заксобрание

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