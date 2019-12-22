Ясно, в основном без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 22 декабря

В воскресенье, 22 декабря, в южных и центральных районах Амурской области будет ясно и без осадков. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 1-5 метров в секунду. Уличные столбики термометров покажут 19…24 градуса мороза.

На севере ожидается небольшая облачность, местами пройдет слабый снег. Ветер будет дуть с северо-запада и севера со скоростью 1-6 метров в секунду. Температура воздуха опустится до 20…25 градусов ниже нуля, местами будет около минус 30.

В Благовещенске погода будет ясной и бесснежной. Максимальная скорость ветра достигнет 5 метров в секунду. Днем будет 20…22 градуса мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.