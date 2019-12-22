Выбор читателей за 21 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 21 декабря.

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 триллиона рублей. Это средства федерального бюджета.

18 декабря на Зейском водохранилище в районе поселка Бомнак провалился под лед автомобиль, в котором находились четыре человека. Люди успели покинуть транспортное средство. Погибших и пострадавших нет.

Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные и рейсы дочерних авиакомпаний («Россия» и «Аврора») на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград. Тарифы действуют с 1 января по 31 декабря 2020 года.

В социальных сетях появились несколько необычных видео, снятых в Благовещенске. Разместивший ролики инстаграм-паблик kriminal.blg написал, что происходили «амурские дорожные войны».