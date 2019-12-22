Выбор читателей за 21 декабря
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 21 декабря.
Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 триллиона рублей. Это средства федерального бюджета.
На Зейском водохранилище провалился под лед автомобиль с людьми (фото)
18 декабря на Зейском водохранилище в районе поселка Бомнак провалился под лед автомобиль, в котором находились четыре человека. Люди успели покинуть транспортное средство. Погибших и пострадавших нет.
«Аэрофлот» начал продажу льготных билетов на Дальний Восток
Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные и рейсы дочерних авиакомпаний («Россия» и «Аврора») на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград. Тарифы действуют с 1 января по 31 декабря 2020 года.
В Благовещенске сняли на видео «амурские дорожные войны»
В социальных сетях появились несколько необычных видео, снятых в Благовещенске. Разместивший ролики инстаграм-паблик kriminal.blg написал, что происходили «амурские дорожные войны».
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