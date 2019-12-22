Жители Благовещенска выберут депутата заксобрания Амурской области
22 декабря жители отдаленных районов Благовещенска принимают участие в голосовании за нового депутата Законодательного собрания Амурской области. На вакантное место претендуют четверо.
В выборах принимают участие Татьяна Ракутина, выдвинутая амурским областным отделением КПРФ; Андрей Домашенкин от регионального отделения «Единой России»; либерал-демократ Дмитрий Волобуев; справедливоросс Николай Дёма.
В голосовании примут участие избиратели Благовещенска на округе № 9 («Благовещенск-Пограничный») – это жители микрорайона, Плодопитомника, Радиоцентра, лесхоза и Аэропорта.
Место в Законодательном собрании Амурской области освободилось после того, как Олег Имамеев перешел на пост первого заместителя мэра Благовещенска.
Подробнее обо всех кандидатах можно узнать на официальном сайте избирательной комиссии Амурской области.
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