Жители Благовещенска выберут депутата заксобрания Амурской области

Фото: Амур.инфо

В выборах принимают участие Татьяна Ракутина, выдвинутая амурским областным отделением КПРФ; Андрей Домашенкин от регионального отделения «Единой России»; либерал-демократ Дмитрий Волобуев; справедливоросс Николай Дёма.

В голосовании примут участие избиратели Благовещенска на округе № 9 («Благовещенск-Пограничный») – это жители микрорайона, Плодопитомника, Радиоцентра, лесхоза и Аэропорта.

Место в Законодательном собрании Амурской области освободилось после того, как Олег Имамеев перешел на пост первого заместителя мэра Благовещенска.

Подробнее обо всех кандидатах можно узнать на официальном сайте избирательной комиссии Амурской области.