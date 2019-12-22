Гороскоп 22 декабря: Водолеи признают ошибку, Тельцы привлекут внимание противоположного пола

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Стрельце.

Овен. Напряженный день. Неожиданное известие или размолвка с близким человеком может смешать все планы. Спокойствие и бескомпромиссность помогут исправить допущенные ошибки и добиться намеченных целей.

Телец. Удачный день. Смело беритесь за любое дело, так как везде Вы сможете преуспеть. Жизненный потенциал на высоком уровне. Люди одинокие или ищущие приключений могут привлечь к себе внимание особ противоположного пола, однако знакомство скоро окончится ссорой или скандалом.

Близнецы. Вероятно, неожиданное известие заставит Близнецов изменить намеченные планы. Отложите крупные покупки. Прислушайтесь к советам друзей или близкого человека. Обратите внимание на свое здоровье. Из-за резкого снижения жизненного потенциала крайне нежелательно физическое перенапряжение или действия, связанные с риском.

Рак. Неблагоприятный день. Интриги, зависть, неожиданные препятствия будут затягивать осуществление ваших планов. Может возникнуть необходимость в помощи друзей, родственников или влиятельных людей. Проведите день на природе, не обращая внимания на мрачные мысли. Лягте спать пораньше, чтобы хорошо выспаться, так как следующий день тоже обещает быть тяжелым.

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Лев. Сегодня вероятно улучшение финансового положения, связанное с выигрышем или получением новой должности, или удачное завершение дела. Благоприятный день для карьеры, решения бытовых проблем. Вечер воскресенья проведите в кругу близких.

Дева. Сегодня вероятны недоразумения или ошибки в работе, претензии начальства, проблемы в личных делах, вплоть до полного разрыва отношений с партнером. Вам потребуется совет или помощь близких друзей.

Весы. День благоприятный для планирования деятельности и оценки собственного положения. Старайтесь быть приветливыми с окружающими. Проявите мудрость и выдержку. Ваши подвижность, живой и проницательный ум, качества интересного собеседника станут центром внимания.

Скорпион. День начала перемен. Возможны предложения о смене работы или деятельности. Успешна коммерческая деятельность и рискованные предприятия. Вы можете добиться успехов в индивидуальном творчестве. У близких людей вы найдете понимание и поддержку

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Стрелец. Расположение звезд сулит удачу. Вы найдете поддержку и понимание у людей, которых до этого не считали своими союзниками. Семейные проблемы вновь выйдут на первый план и потребуют значительных расходов. Самое время отправиться вместе с семьей в длительную поездку или хотя бы прогуляться на природе.

Козерог. Легкомысленные действия партнера могут стать причиной ссоры. Сегодня лучше не погружаться в межличностные конфликты и постараться избежать скандала. Уязвленная гордость и самолюбие могут довести дело до полного разрыва отношений. В сфере профессиональных отношений старайтесь не выделяться и не взваливать на себя дополнительные нагрузки.

Водолей. День всепрощения, покаяния, признания своих ошибок. Хорошо выполнять просьбы, проявлять милость и терпимость. Вероятный конфликт с партнером может разрешиться только в результате взаимного согласия или откровенной беседы.

Рыбы. День связан с травлей, преследованием толпы, насилием. Ваше здоровье под угрозой, поэтому тщательно скорректируйте предстоящие дела. Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест.

Астролог: Вальдемар Небоходцев