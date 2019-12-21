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21декабря
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сегодня, 20:25 0

Стали известны последствия возгорания хозяйственных построек в Благовещенске

Стали известны последствия возгорания хозяйственных построек в Благовещенске
Фото: instagram.com/kriminal.blg

Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области опубликовала информацию о пожаре, который был в Благовещенске 21 декабря. Как писало Амур.инфо, горели хозяйственные постройки.

Сообщение о пожаре по улице Чайковского (ранее называлась улица Красноармейская) поступило в дневное время. Оперативно на место происшествия прибыли огнеборцы специализированной пожарно-спасательной части и пожарных частей № 1 и № 12 Благовещенска, в составе 19 человек и 4 единиц техники. Через 18 минут после прибытия ликвидировали открытое горение.

Хозяйственные постройки повреждены огнем по всей площади, уничтожена общая кровля построек на площади около 80 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются.

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#пожары #происшествия

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