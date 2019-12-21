В аварии со скорой помощью в Райчихинске травмирован человек (видео)
В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали об обстоятельствах аварии с участием автомобиля скорой помощи в Райчихинске. Выяснилось, что участниками ДТП стали три машины.
По сведениям ведомства, происшествие случилось в Райчихинске около 15:00. Произошло столкновение машин Toyota Carina, «Луидор» и УАЗ. Один человек получил травмы. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
Между тем в социальных сетях появились и видео с места ДТП. Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus написал, что участником аварии является автомобиль полиции: «Таксист догнал скорую, скорая – полицию». Однако на данный момент официального подтверждения этим сведениям нет.
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