В аварии со скорой помощью в Райчихинске травмирован человек (видео)

Фото: кадр видео

По сведениям ведомства, происшествие случилось в Райчихинске около 15:00. Произошло столкновение машин Toyota Carina, «Луидор» и УАЗ. Один человек получил травмы. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Между тем в социальных сетях появились и видео с места ДТП. Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus написал, что участником аварии является автомобиль полиции: «Таксист догнал скорую, скорая – полицию». Однако на данный момент официального подтверждения этим сведениям нет.