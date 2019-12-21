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21декабря
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В Амурском театре драмы показали «Новогоднее чародейство»

В Амурском театре драмы показали «Новогоднее чародейство»

На сцене Амурского областного театра драмы в Благовещенске состоялась премьера сказочного спектакля «Новогоднее чародейство, или Тайна снежного колдуна» (0+). Режиссером-постановщиком «зимней истории в одном действии» стал заслуженный артист Амурской области Сергей Еременко.

Таким образом, дали старт новогоднему марафону. Каждый день с 21 декабря по 7 января юным зрителям покажут спектакль, будет хоровод вокруг елки и дискотека, сообщает театр драмы.

«После спектакля юных зрителей ждет хоровод вокруг елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями! Песенки, шутки и игры для малышей создадут сказочное настроение на все зимние праздники. Школьников после спектакля ждет зажигательная дискотека. Артисты приготовили веселые конкурсы, розыгрыши и новогодние сюрпризы», – говорится в сообщении.

Стоимость билета в будние дни составит 350 рублей, в выходные и праздники – 400 рублей. Билеты на новогоднюю сказку, дискотеку и хоровод можно приобрести в кассе театра или онлайн на сайте amurteatr.ru. Справки по телефону 33-74-20.

Фото Амурского областного театра драмы

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#дети #культура

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