В аэропорту Благовещенска ведутся строительные работы

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В международном аэропорту Благовещенска продолжается реализация проекта «Строительство и реконструкция аэропортового комплекса "Игнатьево" (Благовещенск)». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

В настоящее время на объекте проводятся следующие виды работ: срезка растительного грунта на проектируемой взлетно-посадочной полосе, разборка асфальтобетонного покрытия на участке строительства перрона, прокладка линий электропередачи и другие, предусмотренные проектом.

Все работы осуществляются в условиях действующего аэропорта.

«Аэропорт Благовещенск – важнейший объект транспортной инфраструктуры Амурской области. Модернизация объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта будет способствовать увеличению пропускной способности аэропорта и повышению уровня обслуживания пассажиров и воздушных судов», – сказано в сообщении.

Строительство новой взлетно-посадочной полосы позволит обеспечить высокий уровень безопасности и регулярности полетов – аэропорт Благовещенска сможет принимать современные воздушные суда без ограничений по взлетной массе. Длина новой взлетно-посадочной полосы составит 3 тысячи метров, ширина – 45 метров.

Реализация проекта «Строительство и реконструкция аэропортового комплекса "Игнатьево" (Благовещенск)» осуществляется в рамках государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Государственным заказчиком является Федеральное агентство воздушного транспорта, застройщик по объекту – ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», генподрядчик – АО «Гидроэлектромонтаж».