В Райчихинске в ДТП попал автомобиль скорой помощи (фото)

21 декабря в Райчихинске произошло ДТП, участником которого стал автомобиль скорой помощи. Авария случилась в районе улицы Школьной.

Инстаграм-паблик skaner28 со ссылкой на подписчика пишет, что на данном участке дороги очень скользко. Вероятно, это и послужило причиной ДТП.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. ИА «Амур.инфо» уточняет информацию в управлении ГИБДД по Амурской области.

Фото: instagram.com/skaner28