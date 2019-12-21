В Райчихинске в ДТП попал автомобиль скорой помощи (фото)
21 декабря в Райчихинске произошло ДТП, участником которого стал автомобиль скорой помощи. Авария случилась в районе улицы Школьной.
Инстаграм-паблик skaner28 со ссылкой на подписчика пишет, что на данном участке дороги очень скользко. Вероятно, это и послужило причиной ДТП.
Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. ИА «Амур.инфо» уточняет информацию в управлении ГИБДД по Амурской области.
Фото: instagram.com/skaner28
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