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В Райчихинске в ДТП попал автомобиль скорой помощи (фото)

В Райчихинске в ДТП попал автомобиль скорой помощи (фото)

21 декабря в Райчихинске произошло ДТП, участником которого стал автомобиль скорой помощи. Авария случилась в районе улицы Школьной.

Инстаграм-паблик skaner28 со ссылкой на подписчика пишет, что на данном участке дороги очень скользко. Вероятно, это и послужило причиной ДТП.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. ИА «Амур.инфо» уточняет информацию в управлении ГИБДД по Амурской области.

Фото: instagram.com/skaner28

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#ДТП #происшествия #Райчихинск #транспорт

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Комментарии
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  • Секвойя

    Секвойя
    31 минута назад

    Что бы делал водитель праворульного суперкара не будь попутной машины скорой-питстопа. В ПДД есть даже соответствующий термин, что безопасная скорость – это такая скорость, при которой водитель имеет возможность безопасно управлять транспортным средством и контролировать его движение в конкретных дорожных условиях. Скорость судя по повреждению и сложению векторов явно не безопасная для передвижения в гододе, да ещё и зимой на непрогретой резине.

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