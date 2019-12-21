Депутаты Тынды приняли изменения в главный документ города

Фото: instagram.com/tynda_info

Обновлено: 16:48



21 декабря в Тынде прошло очередное заседание Тындинской городской думы. Главным вопросом повестки стало рассмотрение изменений и дополнений в Устав города. Депутаты приняли изменения в главный документ населенного пункта.

«На сегодняшнем очередном заседании Тындинской городской думы "за" проголосовали 15 депутатов фракций КПРФ и "Единая Россия", что позволит привести основной нормативно-правовой акт муниципального образования Тынды в соответствие с федеральным и областным законодательством», – сообщает пресс-служба администрации населенного пункта в социальных сетях.

Также народные избранники утвердили проект НПА «О городском бюджете на 2020 и плановый 2021 и 2022 годы». Депутаты поддержали проект стратегии социально-экономического развития города на ближайшие 10 лет, утвердили перечень муниципального имущества, предназначенного для содействия развитию малого и среднего бизнеса, назначили на должность председателя контрольно-счетной палаты Тынды Елену Голик.

После заседания жительница Тынды Галина Фальшева попросила поскорее построить приют для бездомных животных. Присутствовавший на заседании председатель заксобрания Амурской области Вячеслав Логинов отметил, что у Тынды большие шансы на получение финансовой поддержки из областного бюджета в сумме 1,7 миллиона рублей на строительство приюта и в присутствии тындинских коллег пожертвовал из личных средств 5 000 рублей на передержку собак. Его примеру последовали и остальные.

Депутаты Тынды на протяжении многих заседаний не могли прийти к согласию и принять изменения в Устав. Как сообщало Амур.инфо, над думой города нависла угроза роспуска.