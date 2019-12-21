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Хозяйственные постройки загорелись в Благовещенске (фото, видео)

Хозяйственные постройки загорелись в Благовещенске (фото, видео)

21 декабря в редакцию ИА «Амур.инфо» прислали фотографии и видео с места происшествия в Благовещенске: произошел пожар. О его обстоятельствах агентству рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

По информации ведомства, в 14:14 поступило сообщение о том, что на улице Красноармейской загорелись хозяйственные постройки. На место выдвинулись пожарные. На данный момент уже ликвидировано открытое горение. Люди не пострадали. Подробности происшествия сообщат позже.

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#пожары #происшествия

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