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21декабря
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сегодня, 15:13 0

В Благовещенске сняли на видео «амурские дорожные войны»

В Благовещенске сняли на видео «амурские дорожные войны»
Фото: кадр видео

В социальных сетях появились несколько необычных видео, снятых в Благовещенске. Разместивший ролики инстаграм-паблик kriminal.blg написал, что происходили «амурские дорожные войны».

На кадрах видно, что два легковых автомобиля совершали странные маневры по отношению друг к другу. «Автору видео было настолько любопытно, чем все закончится, что, судя по всему, он решил поехать за данными автомобилями, которые что-то не поделили на дороге. Сообщают, что женщина не пускала такси проехать. Судя по видео, досталось не одному таксисту», – говорится в сообщении паблика.

Пользователи Инстаграма отметили, что из видеороликов ничего не понятно. Один из них предположил, что на кадрах – семейные разборки.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Просмотров всего: 733

#транспорт

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