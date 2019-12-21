В Благовещенске сняли на видео «амурские дорожные войны»

Фото: кадр видео

В социальных сетях появились несколько необычных видео, снятых в Благовещенске. Разместивший ролики инстаграм-паблик kriminal.blg написал, что происходили «амурские дорожные войны».

На кадрах видно, что два легковых автомобиля совершали странные маневры по отношению друг к другу. «Автору видео было настолько любопытно, чем все закончится, что, судя по всему, он решил поехать за данными автомобилями, которые что-то не поделили на дороге. Сообщают, что женщина не пускала такси проехать. Судя по видео, досталось не одному таксисту», – говорится в сообщении паблика.

Пользователи Инстаграма отметили, что из видеороликов ничего не понятно. Один из них предположил, что на кадрах – семейные разборки.

Видео: instagram.com/kriminal.blg