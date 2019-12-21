На Зейском водохранилище провалился под лед автомобиль с людьми (фото)

18 декабря на Зейском водохранилище в районе поселка Бомнак провалился под лед автомобиль, в котором находились четыре человека. Люди успели покинуть транспортное средство. Погибших и пострадавших нет.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ехали люди по несанкционированной дороге, что категорически запрещено. Законом Амурской области "Об административной ответственности в Амурской области" за выход людей и выезд автотранспорта на лед в неустановленном месте статьей 4.22 "Нарушение требований знаков безопасности на водных объектах" предусмотрена административная ответственность в виде штрафа», – цитирует пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области главного государственного инспектора по маломерным судам региона Ивана Воробьева.

Согласно этой статье, нарушение требований знаков безопасности на водных объектах влечет административную ответственность. В частности, выход граждан на лед водных объектов в зоне действия знака безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен» влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей. А выезд транспортных средств – наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Государственные инспекторы ГИМС МЧС России по Амурской области при проведении рейдов и патрулирований проводят с рыбаками разъяснительные беседы, особое внимание уделяют выявлению мест несанкционированного выезда на лед. Во всех этих местах установлены запрещающие знаки, муниципальными образованиями проводится отсыпка съездов.

Большую тревогу государственных инспекторов ГИМС вызывают места несанкционированных выездов на лед, где в предыдущие годы случались провалы автотехники под лед: Зейское водохранилище в районе населенных пунктов Верхнезейский, Хвойный, Береговой и Бомнак, Бурейское и Нижнебурейское водохранилища, устья рек Дикельдуль, Мульмуган, Джуваскит, несанкционированная переправа Белогорье – Березовка в районе железнодорожного моста на реке Зее. Большую опасность представляет несанкционированная переправа между населенными пунктами Новокиевский Увал – Сахатино.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает жителям региона об опасности выезда транспорта в неустановленных местах и о соблюдении основных правил при передвижении по санкционированным ледовым переправам.

Выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 километров в час.

Перед выездом на лед необходимо отстегнуть ремни безопасности.

На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим.

Нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда.

Выезжать на лед при плохой видимости (туман или пурга) не рекомендуется.

Телефоны пожарных и спасателей: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

Фото: instagram.com/skaner28