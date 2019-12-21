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сегодня, 14:11 0

В Белогорске пропал мужчина

В Белогорске пропал мужчина
Фото: amur28.info

В Белогорске полиция разыскивает пропавшего мужчину 1963 года рождения. Александр Гичик ушел из дома 17 декабря, и до сих пор его местонахождение родственникам не известно.

На момент ухода Александр Дмитриевич был одет в черную куртку, черную вязаную шапку и черные ботинки. Приметы: рост – 165 сантиметров, среднее телосложение, волосы – русые, короткие.

Всех, кто знает местонахождение мужчины, просят сообщить в дежурную часть полиции по номеру 2-07-53 (102 – с мобильного), пишет «Амур28.инфо» со ссылкой на правоохранителей.

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#Белогорск #происшествия

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