Пассажиры авиарейса Благовещенск – Москва поплатились за курение на борту

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«В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево поступило сообщение от командира воздушного судна о том, что на борт воздушного судна сообщением Благовещенск – Москва просят подняться наряд сотрудников транспортной полиции. Установлены двое пассажиров, которые курили на борту воздушного судна», – сообщили в пресс-службе.

В отношении граждан были составлены административные протоколы по статье 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).