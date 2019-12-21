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21декабря
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сегодня, 14:02 0

Пассажиры авиарейса Благовещенск – Москва поплатились за курение на борту

Пассажиры авиарейса Благовещенск – Москва поплатились за курение на борту
Фото: Амур.инфо

Двух пассажиров с авиарейса Благовещенск – Москва передали полиции в Шереметьево из-за курения на борту. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

«В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево поступило сообщение от командира воздушного судна о том, что на борт воздушного судна сообщением Благовещенск – Москва просят подняться наряд сотрудников транспортной полиции. Установлены двое пассажиров, которые курили на борту воздушного судна», – сообщили в пресс-службе.

В отношении граждан были составлены административные протоколы по статье 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).

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#происшествия #транспорт

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