«Орел», который должен стартовать с Восточного, способен на три полета к Луне вместо десяти

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Разрабатываемый в России новый пилотируемый космический корабль «Орел» не отвечает выданному Роскосмосом техническому заданию по количеству возможных полетов к Луне – вместо 10 он сможет совершить не более трех рейсов. Об этом говорится в материалах Ракетно-космической корпорации «Энергия» (разработчик «Орла»).

В презентации генерального директора РКК «Энергия» Николая Севастьянова, представленной главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину 11 декабря, указано, что кратность использования каждого корабля «Орел» при полетах на орбиту искусственного спутника Земли составит 10, а на орбиту искусственного спутника Луны – три.

В то же время в техническом задании, утвержденном Роскосмосом в 2016 году и опубликованном на сайте госзакупок, говорится: «Кратность применения возвращаемого аппарата при выполнении околоземных полетов и полетов к Луне – 10». В сообщении на сайте госкорпорации за 2016 год указано еще большее количество полетов к Луне каждого экземпляра корабля – не менее 10.

Ранее из документов РКК «Энергия» РИА Новости стало известно, что дефицит финансирования разработки корабля составляет 18 миллиардов рублей. Средства требуются на доработку технических систем. В то же время глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, что речь идет о средствах меньшего объема и необходимых на строительство наземной инфраструктуры на космодроме Восточный для подготовки к пилотируемым запускам.

Также сообщалось, что на сегодняшний день корабль, который еще находится в разработке, превышает заложенную в техническом задании массу на 2,3 тонны. В этой связи РКК «Энергия» разработало меры по снижению массы корабля с более чем 22 тонн до 21 тонны 200 килограммов. Снижение массы корабля необходимо для того, чтобы его могла вывести на орбиту ракета «Ангара» и, в будущем, ракета сверхтяжелого класса «Енисей».

Кроме того, сообщалось, что под полет четырех космонавтов к Луне и доставку 100 килограммов полезного груза в корабле «Орел» выделено 400 килограммов массы. Это требование ставит ограничение на суммарный вес экипажа – не более 80 килограммов на человека, учитывая 10-килогаммовый скафандр.

Разработка нового российского космического корабля «Орел» (ранее назывался «Федерация») для полетов к Луне ведется уже десять лет. Первый испытательный запуск корабля в беспилотном варианте значился в планах на 2015 год, а первый пилотируемый полет наметили на 2018 год.

Сейчас первый испытательный запуск корабля «Орел» сдвинут на 2023 год на ракете «Ангара-А5» с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, а в 2025 году пилотируемый полет корабля к Международной космической станции. В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на «Ангаре», а в 2028 году – первый старт на ракете сверхтяжелого класса «Енисей». Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облет на нем Луны, а в 2030-м – высадка российских космонавтов на ее поверхность.

Как сообщалось, Ракетно-космическая корпорация «Энергия» ведет изготовление двух первых экземпляров корабля «Орел»: первый будет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на «Ангаре-А5» в 2023 году и «Енисее» в 2028 году, а второй – полноценным многоразовым кораблем (10 полетов) для летных испытаний и последующей эксплуатации.

«Орел» был переименован из «Федерации» по инициативе главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который неоднократно заявлял, что корабль получит новое мужское имя вместо женского «Федерация». «Орлом» корабль назвали в честь первого корабля иностранного типа, построенного по указу Петра I. Традиция называть космические корабли в честь исторических морских судов родилась в США. Все летавшие в космос шаттлы были названы в честь британских и американских морских судов.