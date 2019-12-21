В Хабаровске будут судить директора компании, занимавшейся реконструкцией аэропорта Экимчана

В Хабаровске будут судить директора коммерческого предприятия, выполнявшего госконтракт по реконструкции аэропорта Экимчана в Амурской области. По версии следствия, обвиняемый получил почти 13 миллионов за заключение субподрядных договоров.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела в отношении 56–летнего директора коммерческого предприятия. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 8 статьи 204 УК РФ «Получение коммерческого подкупа в особо крупном размере».

По версии следствия, директор коммерческого предприятия, которое выполняло государственный контракт по проведению работ на объекте «Реконструкция аэропорта Экимчан» в Амурской области, получил коммерческий подкуп в сумме 12 миллионов 700 тысяч рублей от директора другого коммерческого предприятия. Вознаграждение предусматривало заключение субподрядных договоров по поставке оборудования и выполнению строительно-монтажных работ на объекте. Передача денег осуществлялась в Хабаровске, сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», аэропорт Экимчана стал единственным амурским аэропортом, получившим федеральное финансирование на реконструкцию в 2018 году. В федеральном бюджете для него предусмотрели 470 миллионов рублей.

В ходе следствия обвиняемый вину не признал. Уголовное дело возбуждалось по оперативным материалам, собранным сотрудниками УФСБ России по Амурской области. Они принимали активное участие в его расследовании.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Хабаровского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

За получение коммерческого подкупа в особо крупном размере может грозить ответственность в виде штрафа от 50-кратной до 90-кратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет, либо лишение свободы до 12 лет со штрафом.