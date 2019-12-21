Благовещенских водителей массово проверяют на трезвость

В Благовещенске и Благовещенском районе проходит автоинспекторы устраивают проверки водителей на трезвость. До 22 декабря в городе и районе проходит профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Целью работы автоинспекторов является предотвращение ДТП, пресечение и предупреждение грубых нарушений правил дорожного движения и правонарушений, связанных с эксплуатацией транспортных средств водителями, находящимися в состоянии опьянения. Для этого автомобилистов останавливают, в ходе краткой беседы инспектор проверяет наличие тревожных признаков. При их наличии водителю придется пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что отказ от медосвидетельствования влечет штраф от 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. Такое же наказание грозит и нетрезвому водителю.

Если автомобилист уже привлекался к ответственности за пьяное вождение, ему может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

«Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам: если вы видите, что за руль садится водитель в состоянии опьянения, незамедлительно сообщайте в дежурную часть Госавтоинспекции по номеру: (4162) 42-52-62. Ваш звонок может остановить беду!» – напоминают автоинспекторы.