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В Благовещенске полицейские раскрыли кражу из магазина (видео)

В Благовещенске полицейские раскрыли кражу из магазина (видео)

В Благовещенске в полицию обратился предприниматель. Он сообщил о краже продуктов из магазина. Сотрудники полиции установили подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых молодых людей.

По факту кражи следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере». В ходе расследования установлено, что двое злоумышленников ночью проникли в помещение, разбив окно. С витрин они похитили табачные изделия и продукты. Сработала сигнализация, но преступники успели скрыться до приезда работников частного охранного предприятия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили описание внешности возможных преступников. Изучив информационную базу данных о ранее привлекавшихся к уголовной ответственности граждан, оперативники установили личности подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 1995 и 1996 годов рождения.

Подозреваемых задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции. Большую часть похищенного имущества оперативники изъяли. В ходе дальнейшей работы установлено, что один из задержанных причастен к совершению грабежа в другом магазине областного центра. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

В настоящее время полицейские проверяют подозреваемых на причастность к другим преступлениям, сообщает амурское управление МВД РФ.

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#закон #происшествия

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