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21декабря
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сегодня, 11:46 1

В центре Благовещенска возле БГПУ начали устанавливать светящиеся деревья

В центре Благовещенска возле БГПУ начали устанавливать светящиеся деревья

Возле исторического здания Благовещенского государственного педагогического университета начали устанавливать искусственные деревья. Всего вдоль улицы Ленина между Шимановского и Трудовой смонтируют 15 светящихся деревьев.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», заказчиком работ выступает управление ЖКХ городской администрации. Также светящиеся деревья поставят по нечетной стороне улицы Шимановского от Ленина до Краснофлотской, и по четной стороне улицы Трудовой от Ленина до Краснофлотской.

В этом районе подрядчику установят 16 искусственных световых деревьев типа клен и 17 ландшафтных светильников. Их должны вписать в уже существующий ландшафт и имеющиеся элементы благоустройства без необходимости что-либо убирать.

Из городского бюджета на эти работы было выделено 3,2 миллиона рублей. Завершить установку должны до 25 декабря текущего года.

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#городская власть

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    ну планировали же за ранее, почему трассу под землей по теплу не сделать????.....

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