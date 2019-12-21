В центре Благовещенска возле БГПУ начали устанавливать светящиеся деревья

Возле исторического здания Благовещенского государственного педагогического университета начали устанавливать искусственные деревья. Всего вдоль улицы Ленина между Шимановского и Трудовой смонтируют 15 светящихся деревьев.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», заказчиком работ выступает управление ЖКХ городской администрации. Также светящиеся деревья поставят по нечетной стороне улицы Шимановского от Ленина до Краснофлотской, и по четной стороне улицы Трудовой от Ленина до Краснофлотской.

В этом районе подрядчику установят 16 искусственных световых деревьев типа клен и 17 ландшафтных светильников. Их должны вписать в уже существующий ландшафт и имеющиеся элементы благоустройства без необходимости что-либо убирать.

Из городского бюджета на эти работы было выделено 3,2 миллиона рублей. Завершить установку должны до 25 декабря текущего года.