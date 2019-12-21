В соревнованиях по плаванию приняли участие более 160 амурских спортсменов

Более 160 лучших пловцов Приамурья приняли участие в первенстве и чемпионате Амурской области. Он стартовал 18 декабря в областной столице и собрал спортсменов из Благовещенска, Зеи, Райчихинска, Тынды, Белогорска и Свободного. Пловцы боролись за три десятка комплектов наград во всех видах спортивного плавания.

Среди них «дельфин», баттерфляй, на спине, комплексное плавание. Как признались опытные спортсмены, одним из самых сложных является 200 метров баттерфляем – на него тратится больше всего сил, несмотря на то, что это не самая длинная дистанция. Она составляет 1,5 километра, а это 60 бассейнов.

К турниру допускались спортсмены не ниже третьего разряда, причем лишь те, кто прошел внутришкольный отбор – в противном случае количество участников достигло бы практически трех сотен, а сам турнир растянулся бы минимум на неделю. Те же, кто принял участие, могли претендовать не только на получение медалей.

За 16-летнего Тимура болели даже соперники. И он оправдал их ожидания – выполнил норматив первого спортивного разряда. «Это лучший мой результат: 1 минута 5,7 секунды. До этого лучший был 1 минута 6,9 секунды. Это очень большая разница! Это мы скидывали полгода. Даже на тренировках такого результата не показывал, видимо, на адреналине. Очень долго шел к этому разряду. Ежедневные тренировки, тяжелые нагрузки. Главное терпеть, не сдаваться и идти к поставленной цели», – рассказал Тимур Ничиталюк.

«На данные соревнования мы пригласили судью всероссийской категории из города Комсомольск-на-Амуре, и благодаря данному статусу, если у нас спортсмен проплывает по кандидату в мастера спорта, то мы на полных основаниях имеем право присвоить. Но пока еще не случилось. Ждали, что ребята комплекс проплывут – по полсекунды не доплыли. Но, надеемся, что еще завтра день – может, что-то получится», – поделился главный судья соревнований Роман Узлов.

Чтобы показать лучшие результаты, спортсмены не только упорно тренировались. Некоторые прибегали к помощи примет: плескали на лицо воду из бассейна перед стартом, окунали в нее очки и даже пили ее. «Помогло ли это в борьбе за награды – неизвестно. А вот упорные тренировки, а также привлечение к ним именитых тренеров точно приводят к положительным результатам. Если еще пять лет назад привезти с дальневосточных соревнований хотя бы одну медаль было огромным достижением, то сейчас и десяток призеров – не предел», – отмечает пресс-служба регионального минспорта.