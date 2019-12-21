Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

В конце декабря россияне начнут получать пенсии, пособия и ежемесячные выплаты за январь 2020 года. Перечислять деньги начнут с 25 декабря.

Об этом «Российской газете» сообщили в Пенсионном фонде России. Начиная с 25 декабря, отделения ПФР начнут перечислять деньги «Почте России», а с 27 декабря – в банки, в том числе в Сбербанк.

В ПФР уточнили, что некоторым пенсионерам, которые получают деньги через банк, зачислят их, начиная с 30 декабря. А тем, кто получает пенсии через «Почту России», доставку организуют по стандартному графику – с 3 января 2020 года.