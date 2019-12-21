Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:11 0

Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий
Фото: pixabay.com

В конце декабря россияне начнут получать пенсии, пособия и ежемесячные выплаты за январь 2020 года. Перечислять деньги начнут с 25 декабря.

Об этом «Российской газете» сообщили в Пенсионном фонде России. Начиная с 25 декабря, отделения ПФР начнут перечислять деньги «Почте России», а с 27 декабря – в банки, в том числе в Сбербанк.

В ПФР уточнили, что некоторым пенсионерам, которые получают деньги через банк, зачислят их, начиная с 30 декабря. А тем, кто получает пенсии через «Почту России», доставку организуют по стандартному графику – с 3 января 2020 года.

Просмотров всего: 413

#пенсии

распечатать


Власть 40

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года включительно
Общество 28

СМИ: работающим пенсионерам могут вчинить штраф до 120 тысяч рублей
Власть 25

Трутнев пообещал обсудить в правительстве идею снижения пенсионного возраста жителям ДФО
Общество 7

Возраст дожития амурских пенсионеров – один из самых низких в стране
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь