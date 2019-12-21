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В Приамурье пожар в коровнике оставил без дома 150 буренок

В Приамурье пожар в коровнике оставил без дома 150 буренок
Фото: pixabay.com

В селе Волково Благовещенского района произошел пожар на территории крестьянско-фермерского хозяйства. В постройке, где началось возгорание, находилось 150 коров. При ликвидации пожара ни одно животное не пострадало.

Сообщение о пожаре в селе Волково поступило вечером в пятницу, 20 декабря. На окраине села горела хозпостройка на территории частной фермы. К месту были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части № 41 села Усть-Ивановка, пожарного поста села Грибское и пожарно-спасательной части № 12 Благовещенска.

На борьбу с огненной стихией ушло около 50 минут. Пожарные отстояли ферму от распространения огня. Постройка уничтожена. Предположительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

«Ни одно животное не пострадало», – уточнили в инстаграм-аккаунте пожарной части № 41, где опубликовали запись видео с места происшествия.

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#животные #пожары

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