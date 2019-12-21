В Благовещенске разыскивается подросток, ушедший из дома

Следственным отделом по Благовещенску разыскивается 16-летний Даниил Лощилов. 16 декабря он ушел из дома. Уже шесть дней его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 16–17 лет, рост около 175–180 сантиметров, волосы темные. В день ухода из дома парень надел джинсы темно-синего цвета, удлиненную черную куртку, темно-серую шапку и кроссовки черного цвета с красным узором.

Особые приметы: под правым глазом небольшой шрам.

«Просим граждан, обладающих информацией о местонахождении Лощилова Д.А., сообщить в следственные органы по телефону: +7-924-744-00-20, или в ближайший отдел полиции по номерам 02 или 102», – обращается ко всем амурское следственное управление.