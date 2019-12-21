Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:08 5

Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей

Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей
Фото: pixabay.com

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 триллиона рублей. Это средства федерального бюджета.

По данным Счетной палаты, в таком объеме исчисляется сумма неисполненных расходов бюджета в 2019 году. «А может, нам поступить по справедливости, и с учетом огромного социального расслоения, с учетом реального нищенского положения десятков миллионов наших граждан выплатить людям из этого триллиона 13-ю зарплату, 13-ю пенсию, 13-ю стипендию», – предложил Миронов.

Парламентарий напомнил, что повышение НДС до 20 % правительство РФ объясняло необходимостью увеличить бюджет на 600 миллиардов рублей, сообщает ИА Regnum.

«600 миллиардов добавили, а 1 триллион не израсходовали. Так, действительно эти деньги нужны были, или это были придумки для того, чтобы залезть в карманы людей?» – рассуждает Миронов.

«Если уж не сумели правильно посчитать, не сумели правильно распорядиться бюджетными средствами, давайте передадим их гражданам, чтобы люди все-таки увидели, что государство заботится о них. К тому же ничто так не стимулирует экономику, как рост платежеспособного спроса», – предложил депутат.

Россия занимает 10-е место в мире по численности населения. По данным Росстата, на 1 января 2019 года в стране – 146 780 720 постоянных жителей.

Просмотров всего: 201

#российская власть #финансы

распечатать


Общество

В Свободном хотят построить поликлинику, школу искусств, ЗАГС и легкоатлетический манеж
Общество 3

Шторы с надписью «Отрава» предложил Жириновский для алкоголя: обзор прессы
Власть 7

Ипотека под 2 % и отношения с Китаем: Василий Орлов прокомментировал темы, затронутые Путиным
Власть 6

Путин сообщил, что необходимо упрощать погашение ипотеки маткапиталом
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Очевидец59

    Очевидец59
    47 минут назад

    голимый популизм-деньги нужны на СИРИЮ!

  • Trish

    Trish
    34 минуты назад

    даже,если бы по 5 тысяч каждому дали, у них бы еще осталось.

  • Терминатор

    Терминатор
    15 минут назад

    Идея правильная. Раздать гражданам немедленно. Не поддержит его известно кто, но вот остальные представители власти, ЛДПР, КПРФ, другие могли бы и должны поддержать, ради нищего народа, чтобы все раз и навсегда понимали, кто такие единоросы и те кто с ними. Они жируют, систематически отчитываясь о личных и семейных доходах, которые исчисляются десятками миллионов и не только в рублях. Народ тем временем вымирает, за последние два года население заметно уменьшилось из-за высокой смертности и низкой рождаемости, это факт. Нищета растёт, десятки миллионов людей за чертой бедности и все об этом знают! Вот они, результаты двадцатилетнего правления!

  • Очевидец59

    Очевидец59
    13 минут назад

    Справедливая Россия-клон ЕР-это давно известно

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 минута назад

    Очевидец59Справедливая Россия-клон ЕР-это давно известно


    лдпр голосует за ер,это есть факт.Выбрали совместно с ер премьера.И кто тут друг ер теперь!

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь