Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 триллиона рублей. Это средства федерального бюджета.

По данным Счетной палаты, в таком объеме исчисляется сумма неисполненных расходов бюджета в 2019 году. «А может, нам поступить по справедливости, и с учетом огромного социального расслоения, с учетом реального нищенского положения десятков миллионов наших граждан выплатить людям из этого триллиона 13-ю зарплату, 13-ю пенсию, 13-ю стипендию», – предложил Миронов.

Парламентарий напомнил, что повышение НДС до 20 % правительство РФ объясняло необходимостью увеличить бюджет на 600 миллиардов рублей, сообщает ИА Regnum.

«600 миллиардов добавили, а 1 триллион не израсходовали. Так, действительно эти деньги нужны были, или это были придумки для того, чтобы залезть в карманы людей?» – рассуждает Миронов.

«Если уж не сумели правильно посчитать, не сумели правильно распорядиться бюджетными средствами, давайте передадим их гражданам, чтобы люди все-таки увидели, что государство заботится о них. К тому же ничто так не стимулирует экономику, как рост платежеспособного спроса», – предложил депутат.

Россия занимает 10-е место в мире по численности населения. По данным Росстата, на 1 января 2019 года в стране – 146 780 720 постоянных жителей.