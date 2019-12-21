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В Тынде сгорел девятиквартирный жилой дом (видео)

В Тынде сгорел девятиквартирный жилой дом (видео)
Фото: https://instagram.com/tynda_28rus

В Тынде сгорел жилой дом. Пожар начался поздно вечером в пятницу, 20 декабря, в деревянном девятиквартирном жилом доме. По информации Главного управления МЧС РФ по Амурской области, пострадавших нет.

Через четыре минуты после сообщения о пожаре огнеборцы пожарно-спасательной части № 3 прибыли на место происшествия. К ним в помощь были направлены силы отдельного пожарного поста поселка Таежный. На момент прибытия первых подразделений дом горел открытым пламенем. В тушении было задействовано 14 человек и три единицы техники. Видеозапись с места происшествия опубликовал местный инстаграм-паблик.

Пламя не оставило деревянному дому шансов – строение полностью уничтожено. Пожарные не допустили распространения огня на соседний жилой дом. «На пожаре никто не пострадал. Обстоятельства устанавливаются», – сообщает чрезвычайное ведомство.

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#пожары #происшествия #Тында

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