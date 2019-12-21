Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:39 0

«Аэрофлот» начал продажу льготных билетов на Дальний Восток

«Аэрофлот» начал продажу льготных билетов на Дальний Восток
Фото: instagram.com

Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные и рейсы дочерних авиакомпаний («Россия» и «Аврора») на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград. Тарифы действуют с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Как сообщает минтранс Амурской области, открыта продажа билетов из аэропорта Благовещенска. «Открыта продажа авиабилетов для льготной категории граждан на рейсы авиакомпаний S7 с прибытием в московский аэропорт Домодедово и "Северный ветер" в аэропорт Шереметьево. Период вылетов с 1 января 2020 по 20 декабря 2020 года. Напомним, льготой могут воспользоваться граждане РФ: молодежь до 22 лет; женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет; дети-инвалиды и инвалиды первой группы и их сопровождающие; многодетные семьи», – говорится в сообщении министерства.

Как сообщает ТАСС, действие тарифов распространяется на прямые рейсы в экономическом классе по указанным направлениям. В 2019 году на поддержку перевозок по указанным направлениям было выделено 3,8 миллиарда рублей. В 2020 году на эти цели планируется направить 5,8 миллиарда рублей.

Просмотров всего: 204

#транспорт

распечатать


Общество 12

ГИБДД могут разрешить проверять всех водителей на алкоголь и наркотики

Общество

Амурчане могут купить билеты в поезда с купейными вагонами со скидкой
Общество

Школы Приамурья получили 39 новых автобусов ПАЗ и Ford
Общество

Российские водители по-прежнему не могут вернуться в Благовещенск из Китая (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь