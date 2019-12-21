«Аэрофлот» начал продажу льготных билетов на Дальний Восток

Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные и рейсы дочерних авиакомпаний («Россия» и «Аврора») на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград. Тарифы действуют с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Как сообщает минтранс Амурской области, открыта продажа билетов из аэропорта Благовещенска. «Открыта продажа авиабилетов для льготной категории граждан на рейсы авиакомпаний S7 с прибытием в московский аэропорт Домодедово и "Северный ветер" в аэропорт Шереметьево. Период вылетов с 1 января 2020 по 20 декабря 2020 года. Напомним, льготой могут воспользоваться граждане РФ: молодежь до 22 лет; женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет; дети-инвалиды и инвалиды первой группы и их сопровождающие; многодетные семьи», – говорится в сообщении министерства.

Как сообщает ТАСС, действие тарифов распространяется на прямые рейсы в экономическом классе по указанным направлениям. В 2019 году на поддержку перевозок по указанным направлениям было выделено 3,8 миллиарда рублей. В 2020 году на эти цели планируется направить 5,8 миллиарда рублей.