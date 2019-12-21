Выбор читателей за 20 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 20 декабря.

Родители амурских школьников встревожены информацией, рассылаемой по мессенджерам. В ней говорится о конфетах, опасных для здоровья детей и вызывающих зависимость. В одном из сообщений говорится о том, что дети пострадали в Тамбовке. В амурской полиции официально заявляют: подобных обращений в Приамурье не было.

В Благовещенске на регулируемом перекрестке автомобиль сбил троих школьников. Пострадали два 12-летних ребенка. По подозрению в наезде на детей разыскивается водитель желтого хэтчбэка, предположительно, такси.

Губернатор Амурской области поставил задачу администрации областного центра проработать вопросы, которые в перспективе помогут объединить Благовещенск и Благовещенский район. Об этом Василий Орлов рассказал 20 декабря на встрече с журналистами.

Утром 20 декабря в Благовещенске случилось происшествие в районе перекрестка улиц Тенистая – Шевченко. Там грузовой автомобиль потерял свой прицеп.