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Выбор читателей за 20 декабря

Выбор читателей за 20 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 20 декабря.

Родителей амурских школьников пугают опасными конфетами

Родители амурских школьников встревожены информацией, рассылаемой по мессенджерам. В ней говорится о конфетах, опасных для здоровья детей и вызывающих зависимость. В одном из сообщений говорится о том, что дети пострадали в Тамбовке. В амурской полиции официально заявляют: подобных обращений в Приамурье не было.

В Благовещенске разыскивают таксиста, сбившего детей

В Благовещенске на регулируемом перекрестке автомобиль сбил троих школьников. Пострадали два 12-летних ребенка. По подозрению в наезде на детей разыскивается водитель желтого хэтчбэка, предположительно, такси.

Амурский губернатор считает, что нужно объединять Благовещенск и Благовещенский район

Губернатор Амурской области поставил задачу администрации областного центра проработать вопросы, которые в перспективе помогут объединить Благовещенск и Благовещенский район. Об этом Василий Орлов рассказал 20 декабря на встрече с журналистами.

В Благовещенске грузовик потерял прицеп (видео)

Утром 20 декабря в Благовещенске случилось происшествие в районе перекрестка улиц Тенистая – Шевченко. Там грузовой автомобиль потерял свой прицеп.

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#Обзор #интернет #СМИ

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Власть 32

Амурский губернатор считает, что нужно объединять Благовещенск и Благовещенский район
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