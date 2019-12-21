Гороскоп 21 декабря: Рыбы добьются успеха, у Скорпионов небольшие трудности

Восход Солнца: 08:26

Заход Солнца: 16:28

Солнце в Стрельце.

Овен. Сатанинский день. Будьте готовы к тому, что кто-нибудь с утра испортит вам настроение и Вы захотите переложить собственную вину на других. Сделав попытку разрядиться, Вы вовлечете в конфликт кого-то из близких. Сегодня вероятны травмы, несчастные случаи, потери, обманы. Будьте предельно осторожны.

Телец. День крайне неприятный. Пройдет под знаком обмана, иллюзорных представлений и недоразумений. Вероятны интриги недоброжелателей, ссоры, нежелательные встречи, которые будут иметь тяжелые последствия. Внезапные и непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете. Возможны легкая депрессия, резкие смены настроения или нервный стресс.

Близнецы. Если сегодня Вам предложат совместить еще какую-нибудь должность, не соглашайтесь – выгоды от этого не будет. С самого утра ожидайте недоразумений и придирок. Возможно отрицательное отношение к Вам окружающих людей. Если вы это почувствуете – не отчаивайтесь. Действуйте так, как подсказывает Вам сердце, даже добрые советы близких могут принести Вам вред. К вечеру страсти поулягутся.

Рак. Приготовьтесь к проблемам на работе. Скорее всего, возможен конфликт с руководством. Вам совершенно не стоит портить отношения с начальством: это может Вам помешать осуществить свои планы, связанные либо с получением нового места, либо с новой интересной работой. Вечер проведите в кругу семьи и наладьте отношения с близкими.

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Лев. Этот день благоприятен для деловых операций, работы с банками или другими финансовыми структурами. Вероятно получение кредита, ссуды, спонсорской помощи. Многие Львы получат шанс создать хорошую базу для продвижения вперед. Все будет зависеть только от быстроты вашей реакции и сообразительности. Одиноким Львам предначертана романтическая встреча, а семейные люди могут ощутить обновление чувств.

Дева. День благоприятный и принесет душевное равновесие, однако в коммерческих делах следует избегать активных действий и неоправданного риска. Сегодня лучше заниматься только привычной для себя работой. Не стоит совершать важных поступков, которые повлекут негативные последствия.Нельзя обещать или требовать исполнения обязательств. Во второй половине дня вероятны обострение отношений с домашними или размолвка с друзьями. Не идите на поводу страстей, сдерживайте эмоции.

Весы. Полная луна может подтолкнуть к духовному обновлению женщин-Весов. Возрастет их личное обаяние, сексуальная энергия, склонность влиять на людей. У мужчин этого Знака избыток энергии может вызвать неудовлетворенность достигнутыми результатами или стремление к реорганизации всего уклада жизни.

Скорпион. Сегодня звезды не исключают появления на вашем пути небольших трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Деловые партнеры попытаются вас запутать. Здоровье несколько ухудшится по причине хронической усталости. Вероятно, что на помощь явится верный друг или партнер, который поможет найти выход из трудного положения.

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Стрелец. Один из самых благоприятных в коммерческом плане дней, когда возможна реализация всех идей, замыслов и начинаний, которые накопились за предыдущее время. Обдуманные действия и решительность в поступках принесут успех. Не исключены столкновения с противниками, ссоры с коллегами. Удачны все дела, даже рискованные.

Козерог. Убежденность в своей правоте и убедительность в доводах может привести к успеху в любом деле. Закрепитесь на достигнутых позициях и не претендуйте на большее, иначе ваше желание главенствовать, самоуверенность могут вызвать протест со стороны близких или родственников.

Водолей. В профессиональной деятельности рекомендуется действовать старым, проверенным способом и избегать риска, к которому Вас будут подталкивать. Для тех, кто еще не успел обзавестись семьей, предпочтительно как можно больше времени уделять своему досугу вне дома, так как не исключено, что именно сегодня Вы познакомитесь с человеком, с которым свяжете дальнейшую судьбу.

Рыбы. Уверенность и оптимизм помогут Вам справиться с накопившимися проблемами. Будьте великодушны, не заостряйте внимание на мелочах, и удача вам улыбнется. В этот день Вы находитесь под особой защитой, поэтому и окружающим вас людям будет хорошо. Не исключено, что деловые предложения о тесном сотрудничестве посыплются со всех сторон. Не упускайте возможности добиться успеха.

Астролог: Вальдемар Небоходцев