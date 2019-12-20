В России хотят ужесточить требования к пивоварам

Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, подготовил депутат Ильдар Гильмутдинов. В правительство они поступили, заключение прорабатывается, сказал представитель правительства. Сам депутат отказался от комментариев.

«Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили представители двух пивоваренных компаний, участвовавших в обсуждении проекта на рабочих группах в Минфине. Законопроект направлен на борьбу с нелегальным рынком, в том числе фирмами-однодневками, которые подключены к ЕГАИС, но не производят пиво, говорится в пояснительной записке. С их участием выявлена схема – 22,5 миллиона дал пивоваренной продукции попало в нелегальный оборот, в итоге региональные бюджеты потеряли 5 миллиардов рублей из-за недополученных акцизов.

В 2018 году Росалкогольрегулирование (РАР) провело 690 проверок, число нарушений выросло почти на треть, пишет автор законопроекта. Представитель РАРа подтвердил данные и признал, что однодневки остаются актуальной проблемой на этом рынке. Минфин не прокомментировал потери региональных бюджетов.

Нарушения относятся к «псевдопивным напиткам», говорит директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. На рынке пива контрафакта нет, ведь его производство – сложный и дорогостоящий процесс, говорит представитель «Балтики». Однако есть серые производители, которые не платят акциз, согласен он. Но даже из цифр в законопроекте следует, что на такой нелегальный оборот приходится лишь 3 % рынка, говорит директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов.

Депутат предлагает распространить ЕГАИС для пива на розничные продажи и общепит, что упростит учет, следует из текста проекта. Сейчас система отслеживает пиво только до точки продаж.

Также законопроект предлагает распространить установку счетчиков размеров производства на большее количество пивоваров – их должны установить производители, выпускающие от 100 000 дал пива в год. Сейчас их ставят те, кто производит больше 300 000 дал. Поставить оборудование придется 60 небольшим производителям, оценила «Опора России» и выступила против этого – создаются дополнительные барьеры, хотя сейчас правительство, наоборот, снижает обязательные требования к бизнесу, удивляется представитель организации.

Счетчики не защищают от производства нелегальной продукции, при желании и с таким оборудованием можно скрыть, сколько произведено пива, но добросовестные компании этим не занимаются, говорит член совета директоров Московской пивоваренной компании Ольга Аверьянова. Кроме того, с учетом распространения ЕГАИС на розницу продать неучтенную продукцию легально невозможно – государство сможет прослеживать ее от отгрузки до продажи конечному потребителю, говорит она.

Еще одно предложение – создать реестр пивоваров (вести его Гильмутдинов предлагает РАРу). Это уже предлагал Минфин как альтернативу лицензированию. В первой редакции проекта эти требования были похожи на лицензии для крепкого алкоголя. Теперь учтены предложения бизнеса, есть все необходимые механизмы для борьбы с недобросовестными производителями, говорит Дурдыев.

Усилить контроль за пивом поручал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Минфин поддерживает этот законопроект «с условием доработки некоторых его положений ко второму чтению», сообщил представитель министерства.