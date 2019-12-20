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сегодня, 20:50 6

ГИБДД могут разрешить проверять всех водителей на алкоголь и наркотики

ГИБДД могут разрешить проверять всех водителей на алкоголь и наркотики
Фото: www.32cars.ru

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения. МВД подготовило проект изменений в правила освидетельствования.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе МВД, речь идет об экспресс-тестировании. Для него, к примеру, могут использоваться бесконтактный детектор алкоголя, который анализирует выдыхаемый человеком воздух, либо новый для ГИБДД портативный бумажный наркотест, предназначенный для экспресс-анализа слюны на наркотики.

В МВД подчеркнули, что с их помощью будут проводить не само освидетельствование, а предварительную проверку водителей, «не ограничиваясь только органолептическими методами».

Сегодня сотрудники ГИБДД ориентируются на пять признаков. Это запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица или поведение, которое не соответствует обстановке. Экспресс-тесты помогут «в случае неочевидности наличия» у автомобилистов «характерных признаков алкогольного или наркотического опьянения», отметили в ведомстве.

«Отказ водителя от такой проверки не повлечет наступления каких-либо правовых последствий», — утверждают в пресс-службе МВД.

Сегодня проверка с помощью алкотестера проводится только в присутствии понятых, с обязательной видеосъемкой и заполнением протокола, отметил председатель МКА «Александр Тонконог и партнеры» Александр Тонконог. По ее итогам водителя могут направить на медицинское освидетельствование, отказ от него грозит лишением прав на 1,5–2 года и штрафом 30 тысяч рублей, добавил партнер юридической компании BMS Law Firm Алексей Гавришев.

Так как новая проверка будет считаться предварительной, протокола и понятых не потребуется, и под нее может подпасть фактически каждый водитель, считают опрошенные «Известиями» юристы. Это косвенно подтверждает и пояснительная записка к проекту МВД. В ней сказано, что новая система «позволит проверить большее число водителей ⟨...⟩ не только при проведении целевых профилактических мероприятий, но и в ходе выполнения повседневных задач» по контролю исполнения ПДД.

При положительном результате экспресс-теста водителя направят на медосвидетельствование для уточнения вида наркотика или количества выпитого спиртного, добавили в МВД.

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    57 минут назад

    Дебильные законы создают люди далёкие от народа.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    37 минут назад

    Vladimir28rus

    Дебильные законы создают люди далёкие от народа.



    А, что Вы так "засуетились"?... Все предпринимаемые меры имеют одну цель - обеспечение безопасности участников дорожного движения.

  • Victrix

    Victrix
    32 минуты назад

    Kadet_84

    Vladimir28rus

    Дебильные законы создают люди далёкие от народа.



    А, что Вы так "засуетились"?... Все предпринимаемые меры имеют одну цель - обеспечение безопасности участников дорожного движения.



    Серьезно? В вас никогда не въезжал пьяный водитель, которого нельзя проверять?

  • physic1

    physic1
    13 минут назад

    Всех - это значит СУДЕЙ и ПРОКУРОРОВ?

  • Kats

    Kats
    12 минут назад

    Только "слуг народа" и работников органов не будут проверять никогда, хотя статистика говорит о том, что как раз основная масса алкашей и нарков за рулем......ну, вы поняли!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    9 минут назад

    Victrix

    Kadet_84

    Vladimir28rus

    Дебильные законы создают люди далёкие от народа.



    А, что Вы так "засуетились"?... Все предпринимаемые меры имеют одну цель - обеспечение безопасности участников дорожного движения.



    Серьезно? В вас никогда не въезжал пьяный водитель, которого нельзя проверять?



    Пьяные, нет... Возможно, предоставление ГИБДД права проверять всех водителей на алкоголь и наркотики, кого убережёт от пьяного водителя.

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