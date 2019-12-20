ГИБДД могут разрешить проверять всех водителей на алкоголь и наркотики

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения. МВД подготовило проект изменений в правила освидетельствования.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе МВД, речь идет об экспресс-тестировании. Для него, к примеру, могут использоваться бесконтактный детектор алкоголя, который анализирует выдыхаемый человеком воздух, либо новый для ГИБДД портативный бумажный наркотест, предназначенный для экспресс-анализа слюны на наркотики.

В МВД подчеркнули, что с их помощью будут проводить не само освидетельствование, а предварительную проверку водителей, «не ограничиваясь только органолептическими методами».

Сегодня сотрудники ГИБДД ориентируются на пять признаков. Это запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица или поведение, которое не соответствует обстановке. Экспресс-тесты помогут «в случае неочевидности наличия» у автомобилистов «характерных признаков алкогольного или наркотического опьянения», отметили в ведомстве.

«Отказ водителя от такой проверки не повлечет наступления каких-либо правовых последствий», — утверждают в пресс-службе МВД.

Сегодня проверка с помощью алкотестера проводится только в присутствии понятых, с обязательной видеосъемкой и заполнением протокола, отметил председатель МКА «Александр Тонконог и партнеры» Александр Тонконог. По ее итогам водителя могут направить на медицинское освидетельствование, отказ от него грозит лишением прав на 1,5–2 года и штрафом 30 тысяч рублей, добавил партнер юридической компании BMS Law Firm Алексей Гавришев.

Так как новая проверка будет считаться предварительной, протокола и понятых не потребуется, и под нее может подпасть фактически каждый водитель, считают опрошенные «Известиями» юристы. Это косвенно подтверждает и пояснительная записка к проекту МВД. В ней сказано, что новая система «позволит проверить большее число водителей ⟨...⟩ не только при проведении целевых профилактических мероприятий, но и в ходе выполнения повседневных задач» по контролю исполнения ПДД.

При положительном результате экспресс-теста водителя направят на медосвидетельствование для уточнения вида наркотика или количества выпитого спиртного, добавили в МВД.