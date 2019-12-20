В Амурскую область из Китая ввезли более 600 тонн мандаринов

С начала зимней навигации в Амурскую область из КНР через пункт пропуска «Благовещенск» поступило более 600 тонн мандаринов. Вся продукция была оформлена после проведения лабораторной экспертизы специалистами Россельхознадзора.

Всего отобрано и передано для проведения лабораторной экспертизы 116 проб. Карантинных объектов выявлено не было.

Тем временем специалисты рассказывают, как правильно выбрать мандарины. Прежде всего, на них не должно быть белого налета. Не следует покупать липкие фрукты или с зелеными прожилками на кожуре. Кожура мандарина от природы немного шероховата, а если цитрус имеет восковой блеск, это свидетельствует об обработке фунгицидами. Если кожура плода мягкая, влажная и вмятины при нажатии сохраняются, значит, фрукт переморожен.

Сотрудники Россельхознадзора рекомендуют приобретать мандарины у продавцов, которые имеют все необходимые документы, подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние продукции, например заключение о фитосанитарном состоянии, акт государственного фитосанитарного контроля.