В 2020 году амурские вузы предоставят почти две тысячи бюджетных мест

В Амурском институте развития образования проведено областное родительское собрание по вопросам ЕГЭ в режиме видеоконференцсвязи. В нем приняли участие родители выпускников, педагоги, ответственные секретари вузов, представители предметных комиссий ЕГЭ по обязательным предметам, сотрудники РЦОИ и минобрнауки области.

Родителям выпускников рассказали о подготовке к ЕГЭ по обязательным предметам (математике и русскому языку), также были даны практические рекомендации психолога, представлена информация об особенностях поступления в вузы в будущем году. Как было отмечено, в общей сложности нынешним выпускникам будет предложено около двух тысяч бюджетных мест (в ДальГАУ – 592, в АмГУ – 512, в БГПУ – 456, в АГМА – 275).

«Определиться с перечнем предметов для сдачи ЕГЭ и написать соответствующее заявление школьникам выпускных классов необходимо до 1 февраля. Рекомендуем ответственно подойти к этому вопросу и для подстраховки выбрать наибольшее количество дисциплин», – посоветовала и.о. ректора Амурского областного института развития образования Елена Бурдуковская.

Представители вузов обратили внимание на то, что результат ЕГЭ по математике профильного уровня необходим поступающим на специальности, в перечне вступительных экзаменов которых указана математика (таких направлений подготовки в амурских вузах более 70 %). Помимо этого, было рекомендовано подавать заявления на поступление в пять вузов и в каждом выбирать по три направления подготовки, следить за своим местом в рейтинге на сайте вузов и не забывать о последних датах подачи оригинала документа.

На совещании также напомнили о бонусах при поступлении, которые школьник способен заработать еще до экзаменов. Дополнительные баллы к сумме результатов ЕГЭ абитуриентам могут принести победа (призовое место) на чемпионате «Абилимпикс», золотой значок ГТО, победа (призовое место) во Всероссийской олимпиаде школьников, наличие документов о волонтерской деятельности, аттестат с отличием.

В рамках собрания прозвучали вопросы, на которые участники получили ответы от компетентных специалистов.