Амурчане могут купить билеты в поезда с купейными вагонами со скидкой

Федеральная пассажирская компания предлагает праздничные скидки на проезд в купейных вагонах. Это касается тех, кто собирается купить билет до 23 декабря включительно. Скидка составит 50 и 60 процентов.

По информации ЗабЖД, скидка распространяется на верхние полки в купейных вагонах ряда поездов с датой отправления по 25 декабря включительно, в том числе следующие по ЗабЖД. Это поезда: № 8/7 Новосибирск – Владивосток, № 48/47 Омск – Владивосток, № 35 Хабаровск – Благовещенск, № 81Ч/81Э Благовещенск – Тында, № 99/100 Владивосток – Москва, № 322/321 Иркутск – Забайкальск, № 392/391 Чита – Благовещенск.

Также можно приобрести билеты со скидкой 60 % на верхние места в купейных вагонах. Она распространяется на ряд поездов, отправляющихся 29 декабря, в том числе на поезда: №69/70 Чита – Москва и № 601 Приаргунск – Чита.

Подробная информация об акции и перечни поездов, на которые распространяется скидка, указаны на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» – вкладка «Акции (специальные тарифы)».

Оформить проездной документ можно в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, а также онлайн на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Количество мест в рамках акций ограничено. Скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами. Цена указана с учетом стоимости сервисных услуг.