Станислав Мелюков отказался от продления полномочий главы Белогорска
Глава Белогорска 20 декабря в первый раз воспользовался своим правом вето. Оно означает возможность в одностороннем порядке заблокировать принятие того или иного решения. В частности речь идет о решении местных депутатов увеличить срок полномочий главы и горсовета с 4 до 5 лет.
«По сроку полномочий депутатов у меня возражений нет, по полномочиям главы остался при своем мнении. В обосновании своего решения указал председателю Совета, что четырехлетний срок полномочий главы города является достаточным для реализации возложенных на него полномочий, следовательно, увеличение его до пяти лет считаю нецелесообразным. Об этом я неоднократно высказывался публично и в средствах массовой информации и на заседаниях городского Совета», – написал в своем аккаунте в Инстаграме глава города Станислав Мелюков.
Соответственно, решение депутатов об увеличении срока считается не принятым. По Уставу города депутаты могут преодолеть вето, для чего им необходимо квалифицированное большинство (2/3 от установленного числа депутатов).
«Не знаю, что решат депутаты – преодолевать вето или согласиться с ним, но моя позиция останется неизменной», – добавил Станислав Мелюков.
При этом подписчики главы придерживаются другого мнения. Судя по результатам инстаграм-опроса, 67 процентов проголосовавших пользователей выступают за продление полномочий, остальные 33 процента – против.
Как сообщалось ранее, депутаты горсовета Белогорска единогласно внесли 10 изменений в Устав города. Поправки касались в том числе изменения срока полномочий главы Белогорска и городского совета народных депутатов. Принято единогласное решение об их увеличении с 4 до 5 лет.
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Сегодня в первый раз воспользовался своим правом вето. Право, означающее полномочие в одностороннем порядке заблокировать принятие того или иного решения. ⠀ Вчера городской Совет народных депутатов принял решение увеличить срок полномочий главы и горсовета с 4 до 5 лет. По сроку полномочий депутатов у меня возражений нет, по полномочиям главы остался при своем мнении. ⠀ В обосновании своего решения указал председателю Совета, что «четырехлетний срок полномочий главы города является достаточным для реализации возложенных на него полномочий, следовательно, увеличение его до пяти лет считаю нецелесообразным. Об этом я неоднократно высказывался публично и в средствах массовой информации и на заседаниях городского Совета». ⠀ Соответственно, решение депутатов об увеличении срока считается не принятым. По Уставу города депутаты могут преодолеть мое вето, для чего им необходимо квалифицированное большинство (2/3 от установленного числа депутатов). ⠀ Не знаю, что решат депутаты - преодолевать вето или согласиться с ним, но моя позиция останется неизменной. ⠀ Спасибо всем, кто принимал участие в опросе, но в этом случае решение такое... ⠀ #белогорск #городвежливыхлюдей #амурскаяобласть
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