Станислав Мелюков отказался от продления полномочий главы Белогорска

Глава Белогорска 20 декабря в первый раз воспользовался своим правом вето. Оно означает возможность в одностороннем порядке заблокировать принятие того или иного решения. В частности речь идет о решении местных депутатов увеличить срок полномочий главы и горсовета с 4 до 5 лет.

«По сроку полномочий депутатов у меня возражений нет, по полномочиям главы остался при своем мнении. В обосновании своего решения указал председателю Совета, что четырехлетний срок полномочий главы города является достаточным для реализации возложенных на него полномочий, следовательно, увеличение его до пяти лет считаю нецелесообразным. Об этом я неоднократно высказывался публично и в средствах массовой информации и на заседаниях городского Совета», – написал в своем аккаунте в Инстаграме глава города Станислав Мелюков.

Соответственно, решение депутатов об увеличении срока считается не принятым. По Уставу города депутаты могут преодолеть вето, для чего им необходимо квалифицированное большинство (2/3 от установленного числа депутатов).

«Не знаю, что решат депутаты – преодолевать вето или согласиться с ним, но моя позиция останется неизменной», – добавил Станислав Мелюков.

При этом подписчики главы придерживаются другого мнения. Судя по результатам инстаграм-опроса, 67 процентов проголосовавших пользователей выступают за продление полномочий, остальные 33 процента – против.

Как сообщалось ранее, депутаты горсовета Белогорска единогласно внесли 10 изменений в Устав города. Поправки касались в том числе изменения срока полномочий главы Белогорска и городского совета народных депутатов. Принято единогласное решение об их увеличении с 4 до 5 лет.