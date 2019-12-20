Работодатели Белогорска повысили зарплату работникам после межведомственной комиссии
Около сотни работодателей Белогорска стали участниками заседаний межведомственной комиссии по экономической политике. Вопросы касались легализации теневой заработной платы наемных работников, доведению ее до уровня МРОТ, сокращению задолженности по налогам в бюджет и страховым взносам во внебюджетные фонды.
«По итогам года проведено 9 заседаний межведомственной комиссии, приглашались 207 работодателей и 30 физлиц, имеющих задолженность по имущественным налогам, – рассказала начальник отдела по труду и потребительскому рынку Нина Покусаева. – Со 136 работодателями проводилась беседа о легализация заработной платы наемных работников. 69 работодателей – вопрос задолженности по уплате налогов и страховых взносов. 2 работодателя – по поводу нарушения трудового законодательства, в части не оформленных трудовых отношений с работниками. Пришли на комиссию более трети. В результате физическими лицами погашена задолженность по налогам на 153 тысячи рублей, а 35 работодателей повысили заработную плату своим работникам».
Вместе с тем обращения граждан о нарушениях трудового законодательства в связи с задержкой заработной платы, отсутствию трудового договора, выплате зарплаты в «конверте» поступают в администрации Белогорска на телефон горячей линии 2-67-41, а также в инстаграм-аккаунт @pravonatrud.bel, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.
«С начала работы в сети поступило 5 обращений. Дано 30 консультаций, – добавила Нина Покусаева. – В 2019 году в государственную инспекцию труда Амурской области направлено два обращения по нарушению трудового законодательства для принятия мер государственного контроля. На телефон горячей линии поступили 8 анонимных обращений. Семь из них касались не оформления трудовых отношений и как результат – невыплаты заработной платы. Один вопрос касался законности увольнения».
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