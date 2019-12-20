Суд Белогорска постановил закрыть доступ к странице в популярной социальной сети

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске городской суд признал запрещенной к распространению информацию в одном из профилей в социальной сети ВКонтакте. Решено, что она может нанести вред психическому, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних.

В ликвидации страницы помогли межведомственное взаимодействие, бдительность директора школы и родителей Белогорска.

«За помощью обратилась одна из директоров школ города, – рассказала подробности замглавы города по информационным технологиям Марина Зингер. – По поручению главы сразу обратились в правоохранительные и надзорные органы. В сети был размещен профиль с намеренно уничижительным названием, где подростки анонимно, без согласия одноклассников присылали для размещения их фотографии. В большинстве случаев, под тематику “юмор”, фотоснимки были провокационными, делались в большинстве случаев уродливыми, сопровождались оскорбительными надписями. Вход на страницу был свободный. А для того, чтобы администратор группы удалил пост, предлагалось заплатить определенную сумму денег. Заплатив, можно было снять и анонимность с поста, то есть узнать, кто направил фото для публикации. Судя по активности модератора страницы, платежи за удаление и информацию поступали регулярно. При этом паблик, определивший свое местоположение как горпарк Благовещенска, определил правила публикации постов. Согласно им всю ответственность брал на себя тот, кто предлагал пост опубликовать».

Прокурор Белогорска Игорь Марцоха принял решение о выходе с иском в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга несовершеннолетних лиц. Белогорский городской суд рассмотрел административное дело и признал размещенную в профиле информацию запрещенной к распространению. Принято решение об обязании Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций принять меры по ограничению доступа к этой странице, информирует пресс-служба администрации Белогорска.