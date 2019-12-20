Родители-веганы убили годовалого ребенка сыроедением

В США арестовали супружескую пару Райана и Шейлу О'Лири за подозрение в убийстве детей. Многодетных родителей также обвинили в жестоком обращении с детьми.

Один из сыновей семейной пары скончался в годовалом возрасте из-за неправильного и недостаточного питания. Родители кормили его, как и остальных детей, сырыми овощами и фруктами, исключив полностью из питания мясо.

18-месячный малыш к концу жизни весил столько же, сколько средний семимесячный ребенок. Мать призналась, что рожала дома и никогда не показывала его врачу. Сама она является убежденной веганкой, строго придерживается сыроедения, однако в ее молоке нет всех питательных веществ, необходимых грудничку.

Причиной смерти врачи назвали осложнения, вызванные недоеданием, в их числе обезвоживание, проблемы с печенью, отек рук, ступней и голеней.

У супругов остались еще трое детей – трех, пяти и одиннадцати лет. Все они истощены: у них наблюдается недостаток веса, желтушность и почернение зубов.

Супруги предстанут перед судом 23 декабря. Их дети отправлены на лечение и реабилитацию, сообщает Eg.ru.