Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:49 0

Родители-веганы убили годовалого ребенка сыроедением

Родители-веганы убили годовалого ребенка сыроедением
Фото: congerdesign с сайта Pixabay

В США арестовали супружескую пару Райана и Шейлу О'Лири за подозрение в убийстве детей. Многодетных родителей также обвинили в жестоком обращении с детьми.

Один из сыновей семейной пары скончался в годовалом возрасте из-за неправильного и недостаточного питания. Родители кормили его, как и остальных детей, сырыми овощами и фруктами, исключив полностью из питания мясо.

18-месячный малыш к концу жизни весил столько же, сколько средний семимесячный ребенок. Мать призналась, что рожала дома и никогда не показывала его врачу. Сама она является убежденной веганкой, строго придерживается сыроедения, однако в ее молоке нет всех питательных веществ, необходимых грудничку.

Причиной смерти врачи назвали осложнения, вызванные недоеданием, в их числе обезвоживание, проблемы с печенью, отек рук, ступней и голеней.

У супругов остались еще трое детей – трех, пяти и одиннадцати лет. Все они истощены: у них наблюдается недостаток веса, желтушность и почернение зубов.

Супруги предстанут перед судом 23 декабря. Их дети отправлены на лечение и реабилитацию, сообщает Eg.ru.

Просмотров всего: 117

#дети #здоровье #США

распечатать


Общество 1

Суд Белогорска постановил закрыть доступ к странице в популярной социальной сети

Происшествия 1

В Благовещенске разыскивают водителя автобуса, допустившего падение ребенка-пассажира
В России и мире

На отдыхе к мужчине в ухо залез краб и застрял там
Происшествия

В поселке Ерофей Павлович приостановлена деятельность детского сада
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь