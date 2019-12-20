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сегодня, 17:37 17

Амурский губернатор считает, что нужно объединять Благовещенск и Благовещенский район

Амурский губернатор считает, что нужно объединять Благовещенск и Благовещенский район
Фото: правительство Амурской области

Губернатор Амурской области поставил задачу администрации областного центра проработать вопросы, которые в перспективе помогут объединить Благовещенск и Благовещенский район. Об этом Василий Орлов рассказал 20 декабря на встрече с журналистами.

Глава региона считает, что город и район можно объединить. «Я думаю, что это давно надо было делать, но это мероприятие давно зарегулировано законодательством. Нужно соблюсти законодательство, спросить мнение людей, провести опросы. А вообще, исторически давно уже назрело укрупнение не только Благовещенска, Благовещенской агломерации. Я бы, честно говоря, еще дальше пошел. Допустим, Шимановск – Шимановский район, Свободный – Свободненский район», – сообщил Василий Орлов.

По словам губернатора, укрупнение, в частности, поможет решению кадрового вопроса. «У нас большая проблема по формированию местных команд. Некому работать. Можно было бы управленческие команды сделать квалифицированные. Затраты сократить. И систему управления значительно упростить», – отметил глава региона.

Василий Орлов уточнил, что городу Благовещенску поставлена задача заняться этим вопросом.

«Они прорабатывают те мероприятия, которые нужно провести, чтобы проблему решить. (…) По Благовещенску дополнительно могу сообщить, что, конечно, тот же пример с Чигирями, когда строятся дома, а на Чигиринских полях стоит дом. Две головы управляют одним и тем же процессом. Дома строятся не в привязке к комплексному плану развития Благовещенска. Пример очень показательный на Студенческой, которая в тупик упирается, и там стоит уже дом. По идее, город должен дальше развиваться, там дорога должна быть, а кто-то принял когда-то решение и построил там дом, поперек. Вот и все, что нужно знать об этом. Сети городские… Это проблема, которую нужно решать», – подытожил Василий Александрович.

Как сообщало Амур.инфо, в ноябре 2019 года объединить Благовещенск и Чигири предложил депутат Благовещенской городской думы Сергей Щербаков. «У меня есть предложение. Может, соединить Чигири с городом, тогда будет увеличение налоговой базы и так далее», – говорил народный избранник. На заседании отметили, что ранее этот вопрос уже поднимался, тема обсуждалась. Тогда сообщалось, что вопрос остался открытым.

Идея объединения Благовещенска и Благовещенского района коррелирует с проектом Благовещенской агломерации. Согласно проекту, в агломерацию войдут села Верхнеблаговещенское, Чигири и Каникурган.

На данный момент население Благовещенска составляет 230 тысяч 743 человека. Население Благовещенского района, по данным за 2018 год, превышает 26,8 тысячи человек. В Благовещенский район входят 11 муниципальных образований со статусом сельских поселений.

Летом 2019 года сообщалось, что в Амурской области продолжится процесс укрупнения муниципальных образований. За последние 8 лет 319 муниципальных образований региона укрупнили до 286.

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#Благрайон #гордума #городская власть #губернатор #закон #СМИ

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    1 час назад

    зачем?имитировать движение вперёд?

  • full

    full
    1 час назад

    Вот точно, и Калиту на пенсию.

  • Ветерок100

    Ветерок100
    1 час назад

    очень плохая новостт

  • Гой

    Гой
    1 час назад

    Включить Чигири, Верхнеблаговещенск это одно. Весь район подвести под одну администрацию совсем другое. Сейчас администрация Благовещенска не может справиться с проблемами в городе, а районом вообще заниматься не будут. Для того и есть руководители администраций чтобы пограничные вопросы совместно решать, не могут решить, поставьте других кто решать будет.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    Всякой никчекмной ерундой занимается! 31 сделал выходным, объединить что то хочет и прочие пустые делишки. Что в принципе показывает смысл всех этих поставленных губернаторов. Тебя поставили и ты тут не жужи. Время вон переводи туду обратно, да 37 декабря объявляй, да подснежники собирай!

  • системник

    системник
    1 час назад

    Москва говорит укрупнять агломерацию, Орлов, как пионер - всегда готов. Кому нужны эти крестьяне.

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад



    » Ослы (имя нам - Легиōн) , 18 ноября, 15:12



    До 20 декабря 2019 года участники Общественного совета и представители администрации Благовещенска должны сформировать

    для рассмотрения перечень первоочередных проблемных вопросов градостроительной деятельности, сообщает пресс-служба мэрии.



    И вот вам первый каверзный ВОПРОС: Кто дал разрешение, кто принимал и подписывал документы на строительство дома по ул. Воронкова, дом 10 ??7. тем самым лишив возможности в будущем продлить ул. Студенческую до Чигири и разгрузить выезды с Чигири в микрорайоне?

    И 2 ..... кто давал разрешения строить склады-магазины по Новотроицкому шоссе и ул. Центральной в Чигирях, тем самым лишив возможности в будущем соединить ул. Центральная с ул. Школьная и совсем разгрузить все дороги с Чигири.

    Вот вначале порешайте их 2 ... и спросите - кто этот мудрый градостроительный архитектор, который испоганил всё что можно и закрыл все проезды в Чигири и что теперь можно сделать кроме как плакать?



    фигасебе... это чё - у нас мысли сходятся или просто Губернатор форум иногда почитывает?

    хотя.. лень искать - я примерно то-же писал ещё на стадии строительства)

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    ЕслиДобрыйТы

    Всякой никчекмной ерундой занимается! 31 сделал выходным, объединить что то хочет и прочие пустые делишки. Что в принципе показывает смысл всех этих поставленных губернаторов. Тебя поставили и ты тут не жужи. Время вон переводи туду обратно, да 37 декабря объявляй, да подснежники собирай!



    У Вас, есть предложения, как сделать, что-то лучше? Даже в одном направление? Обоснованное.

  • Violleta

    Violleta
    1 час назад

    Нет, ну ладно Чигири- одно дело! А Сергеевка, Марково, Новопетровка....это тоже будет Благовещенск? Обхохочешься.)))

  • Violleta

    Violleta
    57 минут назад

    Давайте укрупним весь ДВ...ну например, нас и Приморский край присоединят к Хабаровскому. При " царе Горохе" такое уже было, когда АО была Хабаровским краем, если мне не изменяет память.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    50 минут назад

    Граждане живущие в Чигирях,Владимировке,Верхблаговещенске будут против, они же сельские жители, соответственно(электричество, ОСАГО и прочие льготы),хотя работа или бизнес в Благовещенске...

  • Karasik

    Karasik
    49 минут назад

    нормальная тема! все будут платить за всё, как в благе!

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    43 минуты назад

    Ну, что касается уже "прилипших" к городу сел Чигири и Верхнеблаговещенского - это губернатор прав, конечно, - в агломерацию их! И по Кани-Кургану тоже со стратегическим Международным Мостом, а вот по всему Благовещенскому району - это уже явный перебор! Максимум еще, если Игнатьево с Аэропортом, а так, пусть самостоятельный район в остальной территории живет и здравствует!

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    32 минуты назад

    Авантыч

    ЕслиДобрыйТы

    Всякой никчекмной ерундой занимается! 31 сделал выходным, объединить что то хочет и прочие пустые делишки. Что в принципе показывает смысл всех этих поставленных губернаторов. Тебя поставили и ты тут не жужи. Время вон переводи туду обратно, да 37 декабря объявляй, да подснежники собирай!



    У Вас, есть предложения, как сделать, что-то лучше? Даже в одном направление? Обоснованное.



    С этой системой власти ничего изменить нельзя! А как ее сменить пока не знаю. Может созреет ситуация... А так все идет по плану, все хереет и умирает, тем временем очень нужно без конца переводить время с зимнего на летнее и обратно.

  • Гой

    Гой
    31 минута назад

    Тут мысль про команду. Предложение по оптимизации расходов на ФОТ старо как мир. Объединить, сократить, увеличить оклады в разы, создать видимость роста производительности и труда.... потом развалить всю работу. Ничего нового. А если еще и рабочую неделю сделать 4-х дневной, да обращаться к чиновникам только через МФЦ или госуслуги, тогда все пойдет еще быстрее.

  • mm_Иван Баранов

    mm_Иван Баранов
    15 минут назад

    Знакомый рассказал как подкачать свое тело и убрать лишний жир не ходя в тренажерку и не сидя на изнурительных диетах, поверьте это самый инновационный способ. вот сами почитайте что можно сделать с собой за две недели ---- https://nnna.ru/menblog

  • Авантыч

    Авантыч
    8 минут назад

    ЕслиДобрыйТы

    Авантыч

    ЕслиДобрыйТы

    Всякой никчекмной ерундой занимается! 31 сделал выходным, объединить что то хочет и прочие пустые делишки. Что в принципе показывает смысл всех этих поставленных губернаторов. Тебя поставили и ты тут не жужи. Время вон переводи туду обратно, да 37 декабря объявляй, да подснежники собирай!



    У Вас, есть предложения, как сделать, что-то лучше? Даже в одном направление? Обоснованное.



    С этой системой власти ничего изменить нельзя! А как ее сменить пока не знаю. Может созреет ситуация... А так все идет по плану, все хереет и умирает, тем временем очень нужно без конца переводить время с зимнего на летнее и обратно.



    А зачем что-то менять? Развитые страны не держались никогда на власти и правительстве. Все делали люди. Как и сейчас Китай, самая молодая и сильная экономика.

    Нужно просто перестать сидеть на Трубе и смотреть бред. Для начала просто пойти на выборы, которые будут 22 числа. Что бы явка была 80% , а не 30.

    Это самое простое, что может сделать каждый, кому за 18 лет.

    Можно сказать, что это бред? Бред это когда никто не идет.

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