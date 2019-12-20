Амурский губернатор считает, что нужно объединять Благовещенск и Благовещенский район

Фото: правительство Амурской области

Губернатор Амурской области поставил задачу администрации областного центра проработать вопросы, которые в перспективе помогут объединить Благовещенск и Благовещенский район. Об этом Василий Орлов рассказал 20 декабря на встрече с журналистами.

Глава региона считает, что город и район можно объединить. «Я думаю, что это давно надо было делать, но это мероприятие давно зарегулировано законодательством. Нужно соблюсти законодательство, спросить мнение людей, провести опросы. А вообще, исторически давно уже назрело укрупнение не только Благовещенска, Благовещенской агломерации. Я бы, честно говоря, еще дальше пошел. Допустим, Шимановск – Шимановский район, Свободный – Свободненский район», – сообщил Василий Орлов.

По словам губернатора, укрупнение, в частности, поможет решению кадрового вопроса. «У нас большая проблема по формированию местных команд. Некому работать. Можно было бы управленческие команды сделать квалифицированные. Затраты сократить. И систему управления значительно упростить», – отметил глава региона.

Василий Орлов уточнил, что городу Благовещенску поставлена задача заняться этим вопросом.

«Они прорабатывают те мероприятия, которые нужно провести, чтобы проблему решить. (…) По Благовещенску дополнительно могу сообщить, что, конечно, тот же пример с Чигирями, когда строятся дома, а на Чигиринских полях стоит дом. Две головы управляют одним и тем же процессом. Дома строятся не в привязке к комплексному плану развития Благовещенска. Пример очень показательный на Студенческой, которая в тупик упирается, и там стоит уже дом. По идее, город должен дальше развиваться, там дорога должна быть, а кто-то принял когда-то решение и построил там дом, поперек. Вот и все, что нужно знать об этом. Сети городские… Это проблема, которую нужно решать», – подытожил Василий Александрович.

Как сообщало Амур.инфо, в ноябре 2019 года объединить Благовещенск и Чигири предложил депутат Благовещенской городской думы Сергей Щербаков. «У меня есть предложение. Может, соединить Чигири с городом, тогда будет увеличение налоговой базы и так далее», – говорил народный избранник. На заседании отметили, что ранее этот вопрос уже поднимался, тема обсуждалась. Тогда сообщалось, что вопрос остался открытым.

Идея объединения Благовещенска и Благовещенского района коррелирует с проектом Благовещенской агломерации. Согласно проекту, в агломерацию войдут села Верхнеблаговещенское, Чигири и Каникурган.

На данный момент население Благовещенска составляет 230 тысяч 743 человека. Население Благовещенского района, по данным за 2018 год, превышает 26,8 тысячи человек. В Благовещенский район входят 11 муниципальных образований со статусом сельских поселений.

Летом 2019 года сообщалось, что в Амурской области продолжится процесс укрупнения муниципальных образований. За последние 8 лет 319 муниципальных образований региона укрупнили до 286.