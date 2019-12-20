В Благовещенске объявили конкурс на лучшие валенки для Мышки

Лучшие валенки для Мышки выберут 3 января в Благовещенске. Городской дом культуры приглашает маленьких и взрослых мастеров принять участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества.

Конкурс проводится в рамках новогоднего утренника «По тропинкам Сказкограда в день рождения Ёлочки», который состоится 3 января 2020 года в 13:00 на главной площади города. Авторы лучших работ получат дипломы и подарки.

В конкурсе могут принять участие все желающие – как индивидуальные исполнители, так и коллективы, учащиеся школ, детских садов, семейные команды. Участникам предстоит подготовить празднично украшенные валенки для символа наступающего года – Мышки.

На конкурс принимают не только самостоятельно изготовленные валенки, но и валенки промышленного производства с эксклюзивным украшением, а также декорированные заготовки валенок. Важно, чтобы валенки были представлены парой. К работе необходимо приложить этикетку с указанием фамилии, имени и отчества автора, названием работы и перечислением материалов, использованных в работе.

Новогодний конкурс проводится по нескольким номинациям: «Самый большой валенок», «Самый миниатюрный валенок», «Самый необычный валенок» и «Самый новогодний валенок». Члены жюри оценят стиль, оригинальность, качество исполнения, наличие символики и исполнительское мастерство. Приветствуется презентация своих изделий в форме визитной карточки – четверостишие, маленькое шоу-сюрприз и прочее. Хронометраж выступления не должен превышать одну минуту.

Прием, регистрация и размещение работ участников состоится 3 января с 12:00 до 12:30 на площади имени Ленина. Работы всех участников выставят перед малой сценой площади.