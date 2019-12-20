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20декабря
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сегодня, 16:58 3

Амурская область вышла в лидеры по долгостроям

Амурская область вышла в лидеры по долгостроям
Фото: pixabay.com

Счетная палата назвала регионы, лидирующие по числу долгостроев в России. По количеству недостроенных объектов и вложенных в них денег на начало 2019 года в списке оказалась и Амурская область.

По доле затраченных на долгострои средств к общему объему денег на незавершенное строительство среди регионов в числе лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ, где эта доля превышает 84 %, Амурская область – 78,5 %, Волгоградская область – 68,5 % и Чукотка – 66,5 %.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Счетной палаты, в настоящее время в России 71,3 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), которые финансируются за счет бюджетных источников. В эту цифру входят и те объекты, которые строятся в плановом порядке.

Из них долгостроев, которые строятся свыше пяти лет, на балансе регионов аудиторы Счетной палаты нашли 3, 06 тысячи и еще 3,774 тысячи законсервированных недостроев или тех, строить которые просто прекратили. На балансе федеральных органов исполнительной власти таковых соответственно 258 и 543 объекта.

Среди федеральных органов исполнительной власти в лидерах по доле инвестиций в долгострои оказался Роспотребнадзор, у которого свыше 3 миллиардов рублей из 3,35 миллиарда потрачено на законсервированные объекты или на те, которые строятся свыше пяти лет.

Немногим отстает от Роспотребнадзора федеральное медико-биологическое агентство с долей 86,5 % от общего объема инвестиций в 18 миллиардов рублей. В целом специалисты Счетной палаты нашли 15 федеральных ведомств, у которых свыше 50 % инвестиций пришлись на долгострой и законсервированные проекты.

По числу долгостроев к общему объему ведущегося строительства лидирует Минстрой России с показателем 86 %, но всего министерство курирует строительство 50 объектов. Свыше 60 % долгостроев от общего числа объектов зафиксировано также у Федерального казначейства, Минэкономразвития и Росрыболовства.

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#строительство

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Комментарии
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  • invv

    invv
    1 час назад

    Ну хоть в чем-то область в лидерах.

  • Гой

    Гой
    1 час назад

    Не Амурсстат статистику давал, был бы рост к прошлому году.

  • mm_Иван Баранов

    mm_Иван Баранов
    6 минут назад

    а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- http://netcam.2sms.ru

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