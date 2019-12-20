Амурская область вышла в лидеры по долгостроям

Счетная палата назвала регионы, лидирующие по числу долгостроев в России. По количеству недостроенных объектов и вложенных в них денег на начало 2019 года в списке оказалась и Амурская область.

По доле затраченных на долгострои средств к общему объему денег на незавершенное строительство среди регионов в числе лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ, где эта доля превышает 84 %, Амурская область – 78,5 %, Волгоградская область – 68,5 % и Чукотка – 66,5 %.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Счетной палаты, в настоящее время в России 71,3 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), которые финансируются за счет бюджетных источников. В эту цифру входят и те объекты, которые строятся в плановом порядке.

Из них долгостроев, которые строятся свыше пяти лет, на балансе регионов аудиторы Счетной палаты нашли 3, 06 тысячи и еще 3,774 тысячи законсервированных недостроев или тех, строить которые просто прекратили. На балансе федеральных органов исполнительной власти таковых соответственно 258 и 543 объекта.

Среди федеральных органов исполнительной власти в лидерах по доле инвестиций в долгострои оказался Роспотребнадзор, у которого свыше 3 миллиардов рублей из 3,35 миллиарда потрачено на законсервированные объекты или на те, которые строятся свыше пяти лет.

Немногим отстает от Роспотребнадзора федеральное медико-биологическое агентство с долей 86,5 % от общего объема инвестиций в 18 миллиардов рублей. В целом специалисты Счетной палаты нашли 15 федеральных ведомств, у которых свыше 50 % инвестиций пришлись на долгострой и законсервированные проекты.

По числу долгостроев к общему объему ведущегося строительства лидирует Минстрой России с показателем 86 %, но всего министерство курирует строительство 50 объектов. Свыше 60 % долгостроев от общего числа объектов зафиксировано также у Федерального казначейства, Минэкономразвития и Росрыболовства.